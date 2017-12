Hlupane zavolali mladých, maľujú Patrónku

Mladí umelci maľovali podchod na Patrónke. Opraviť ho má súkromník.

18. jún 2012 o 14:29 Lucia Tkáčiková

BRATISLAVA. Hlupane nemusia byť vôbec hlúpe. A to najmä vtedy, keď ide o Hlupane na bráne.

Toto neformálne združenie, ktoré podporuje mladých výtvarníkov, organizuje dnes maľovanie roky zničeného podchodu na bratislavskej Patrónke. Cieľ bol jasný skultúrniť prostredie streetartom.

Takú úlohu dostali študenti neďalekej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru takzvanej ŠUPky.

Každodenný zápach moču tak prekryl závan farieb a sprejov, atmosféru Artpikniku, ako akciu nazývali Hlupane, dotvárala hudba.

Ľudia, ktorí inokedy len prešli podchodom, sa pristavovali. Na stene zbadali veľkého potkana, neďaleko neho trón s mladou ženou či tajomné oko.

Dalí aj Warhol na Patrónke

„Maľujem na trón seba ako akúsi patrónku, keďže sme na Patrónke,“ vysvetľuje študentka ŠUPky. Vedľa trónu chce zavesiť maľby umelcov, ktorí sú zas akísi patróni pre ňu. Spoznávame Salvatora Dalího aj Andyho Warhola.

Obrazy zavesia študenti do prázdnych rámov v podchode, ktoré doteraz chátrali.

„Tieto reklamné výklenky a aj celý podchod nám pomohol vyčistiť magistrát,“ hovorí Michaela Kučová zo združenia Hlupane na bráne. Na odstránenie grafitov však peniaze nemali. Kučová vraví, že tu chýbal antigrafitový náter. „Zachovala sa tak stará streetová estetika, ktorá sa skombinuje s novou.“

Diela študentov nevisia totiž len vo výklenkoch, viaceré vychádzajú z rámov.

Na stene vidíme aj električkové sedadlá. To absolventka ŠUPky Kristína pozýva na virtuálnu jazdu. Do rámov dala kresby miest, kam môžu ľudia v okolí vyraziť. „Som zvedavá dokedy to ostane nepoškodené,“ dodáva.

Pomôcť má súkromník

V podchode chýbajú kamery. Hoci ide o frekventovanú zastávku MHD, chátra už roky. Mesto na jej opravu nemá peniaze. Hlupane na bráne získali granty od firiem a aj projektu mesta young4BA.

Maľovanie však neriešilo prestarnuté prístrešky zastávky nad podchodom. Ešte bývalé vedenie mesta zamrežovalo len zákutia veľkej betónovej zastávky, aby zabránili prespávaniu bezdomovcov a znečisťovaniu priestoru.

Hovorca primátora Ľubomír Andrassy povedal, že mesto rokuje s veľkou firmou, ktorá má záujem o opravu priestoru. Konkretizovať dohodu zatiaľ nechcel.

Diela v podchode pripravené do rámov.

Podchod zaplnili umelci a farby.

Veľký potkan v podchode má upozorniť na predsudky.

Dalí aj Warhol budú visieť v rámoch na Patrónke. Sprevádzať budú trón "Patrónky."

Richard zo ŠUPky maľuje na stenu kontrasty. "Maľoval som kontrast niečoho presladeného pekného s kontrastom temného," vraví mladý umelec.

Temné oko namaľoval tiež Richard.

V podchode vzniká trón Patrónky.

Kristína, absolventka ŠUPky, maľuje sedadlo električky.

Akciu sprevádza piknik.

Temný podchod oživia farebné maľby.

Artpiknik sprevádzala aj hudba.

Patrónka na tróne po dokončení.

