Madagaskar 3 napráva zlú náladu

Vydarený film, ktorý ani na dospelé publikum nepôsobí plytkým a lacným dojmom.

18. jún 2012 o 15:48 Miloš Ščepka

Po sérii sklamaní z nepodarených pokračovaní prišlo do kín príjemné prekvapenie.

Pred siedmimi rokmi vznikol digitálne animovaný rodinný film Madagaskar o zvieratkách z newyorskej zoo. V roku 2008 pribudol Madagaskar 2: Útek do Afriky. Oba spolu utŕžili zo vstupného viac než 1,1 miliardy dolárov. Zdá sa, že tretia časť bude ešte úspešnejšia.

Počas premiérového víkendu porazil v USA Madagaskar 3 aj Promethea Ridleyho Scotta a za prvých šesť dní sa tržby vyšplhali na slušných 182 miliónov. Je teda pravdepodobné, že investície vo výške 145 miliónov sa producentom vrátia aj s tučnými úrokmi. Napokon – nejeden kritik tvrdí, že tretí Madagaskar je z celej série vôbec najlepší. Možno je to vďaka novej krvi.

Nový príbeh aj hrdinovia

K scenáristovi predchádzajúcich častí Ericovi Darnellovi sa pridal Noah Baumbach. Je podpísaný pod inteligentným satirickým animovaným filmom Wesa Andersona Fantastický pán Lišiak a v roku 2005 zažiaril na prestížnom nezávislom festivale Sundance s vysoko cenenou, na Oscara nominovanou drámou Sépia a veľryba. Jeho zásluhou Madagaskar 3 nie je sledom skečov a gagov voľne spojených nepodstatným príbehom, ale solídne postavenou drámou z prostredia krachujúceho cirkusu.

Zvieratká tentoraz majú aj skutočného protivníka – odpornú francúzsku policajtku Chantal DuBois, ktorá pripomína bláznivejšiu sestru disneyovskej Cruelly De Vil. Ďalej nájdeme nové, ale vlastne tradičné „cirkusové” typy: zlomeného umelca, ktorý stratil sebadôveru, dobráckeho ťuťmáka, čo nie je taký bláznivý, ako vyzerá, pôvabnú artistku s veľkým srdcom, cynických klaunov, zaľúbenú obryňu. Aj rozšírenie počtu dôležitých postáv prispelo k osvieženiu.

Poézia v šapitó

Aj dvojicu stálych režisérov Eric Darnell – Tom McGrath posilnil nový človek zvonku Conrad Vernon, spolutvorca úspešných animákov Monštrá vs. Votrelci a Shrek 2. Dostali do rúk nový príbeh s novými hrdinami – a rozhodli sa realizovať ho po novom. Prirodzene, že celý film sa nesie v znamení dobre známeho zveličenia, bláznivosti a absurdnosti, no pribudlo aj zručne budované napätie a najmä snová cirkusová poézia – nie náhodou v štýle Cirque du Soleil.

Náznaky, ktoré si má divák sám dešifrovať a vysvetliť, sú vizuálne veľmi pôsobivé. Rozprávaniu umožňujú dejové skratky i zvraty, ktoré by inak pôsobili nedôveryhodne a rušivo. Aj vďaka nim film uchváti sugestívnym obrazom a nevyvoláva zbytočné otázky, ba dokonca nepôsobí plytkým a lacným dojmom ani na dospelé publikum.

Výborná animácia i dabing

Výtvarné riešenia sa posunuli ešte viac smerom k štylizácii, to však nijako neuľahčilo prácu animátorom. Jej výsledky sú skvelé. Výtvarná a režijná invencia sa prejavujú i v optimálne a funkčne využitom treťom rozmere stereoskopického obrazu.

Hoci aj Madagaskar 3 určite najlepšie vyznie s pôvodnými hlasmi hviezd ako Ben Stiller, Chris Rock, Jada Pinkett, Sacha Baron Cohen, Cedric the Entertainer, Frances McDormand, Martin Short, Jessica Chastain a ďalších, pochvalu si zaslúži i slovenský dabing. Vtipný, hravý, s dobre vybranými hlasmi a najmä: väčšinu pesničiek rozumne necháva v originálnom znení!

Madagaskar 3 je film, ktorý má moc naprávať zlú náladu. Dúfajme, že nám ju o dva týždne nepokazí štvrtá Doba ľadová.