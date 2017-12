Nový mýtus: šťastný vzťah

Stúpa počet nezadaných ľudí - hovorí o tom český dokument Generace singles. Premieta sa na Art Film Feste.

19. jún 2012 o 16:45 Kristína Kúdelová

Majú vzdelanie, peniaze, kamarátov, byt. Budú mať niekedy aj vzťah do konca života? Úspešný český film o generácii slobodných sa premieta na Art Film Feste.

„Tentoraz sa už nezapojím,“ hovorila tridsiatnička Zuzana, keď sa jej kamarátka chystala hodiť do davu svadobnú kyticu. Na slávnostný obrad prišla v sprievode kamaráta gaya a práve bola v rozpoložení, keď neverila, že by raz mohla byť nevestou aj ona. „Dvakrát som už kyticu chytila, tretíkrát sa po nej vrhať nebudem.“

Zuzana vystupuje v dokumentárnom filme Generace singles, ktorý sa dnes premieta v Trenčianskych Tepliciach na Art Film Feste. Spolu s ňou v ňom o svojom živote rozpráva päť Čechov v rovnakom veku. Všetci majú byt, sú ekonomicky nezávislí, samostatní - a najmä nezadaní.

Percentá rastú

„Sú to ľudia, čo po vzťahoch bytostne túžia, lenže sa dostali do pasce,“ hovorí režisérka filmu Jana Počtová. „Dnes do vzťahov vstupujeme v neskoršom veku ako generácie pred nami, zvyčajne už máme tridsať rokov a ťažšie sa ohýbame. Naša schopnosť prispôsobiť sa, sa vekom zmenšuje a naopak, stúpajú naše nároky na partnera. Je to čudná neúmera.“

Scenárista Jiří si myslí, že milostný život komplikuje minulosť, ktorú si tridsiatnici prinášajú z iných vzťahov. Sám po ťažkom rozchode nevie, či ešte verí na lásku. Vedkyňa Eva sa aj vo vzťahu cíti osamelá, jej predstavy o živote s mužom zostali nenaplnené. Investičný bankár Jan vyzerá pragmatickejšie. Chodí na organizované zoznamovacie stretnutia, ale prekáža mu, že tam stretáva dievčatá, ktoré sa chcú evidentne zoznámiť. Umelecký kováč Jan už dávno nepocítil trápenie zaľúbených a z každého pokusu nájsť dievča na celý život vychádza cynickejší a unavenejší. Veronika si nevie predstaviť, že by jej niekto v byte ukladal veci tam, kam nepatria, a Zuzana sa bojí, že neprestane snívať, pretože ju príliš poznačili romantické scenáre na spôsob Pretty Woman.

Spolu sú vzorkou tridsiatich percent mladých ľudí vo veku od 25 do 40 rokov, ktorí dnes žijú v Česku, a najmä v českých veľkomestách, sami. S režisérkou Janou Počtovou sa pýtajú: Nie je vlastne šťastný vzťah mýtom?

Chcú veľa alebo málo?

Koncom apríla získala Počtová na festivale Finále Plzeň cenu za najlepší dokument nakrútený autorom do 35 rokov. Nedávno bol v českých kinách film Nesvadbovo s podobnou témou, to bol však groteskný príbeh bez hlbšieho záujmu o to, prečo už dnes nie je také samozrejmé, že sa žena vydá a muž ožení.

Počtová hovorí, že tiež žila niekoľko rokov sama, a hoci už dnes single nie je, stále je pre ňu niekoľko otázok veľmi živých. Film o šiestich Čechoch nakrúcala jeden rok, videla, ako sa napriek snahe a spoločenskej aktivite motajú okolo toho istého. Jednoduché detské sny o manželstve sa zrazu ťažko realizujú, ale prečo vlastne? Nie je jasné, či chcú mladí ľudia veľa, alebo málo, a nedá sa zmerať, ako do intímnych životov vstupujú zmeny v spoločnosti. Má pravdu Zuzana, keď hovorí, že patriarchát skončil, len muži si to nevšimli? Má pravdu Jan, keď hovorí, že už nemá zmysel, aby sa angažoval?

Za posledných desať rokov v Česku neustále klesá počet sobášov a stúpa počet rozvodov. Tieto štatistiky nehovoria o výskyte šťastia, ale v dokumente Generace singles sa uvažuje aj nad ním.

„Film je venovaný slobodným, aby sa nebáli, že s nimi niečo nie je v poriadku,“ hovorí Jana Počtová. „A tí zadaní by pri ňom mohli pochopiť, že si majú vážiť to, čo majú. Pretože mať človeka, s ktorým sa dá žiť, nie je vôbec jednoduché a samozrejmé.“