Pozvánky

20. jún 2012 o 16:55 (kul)

Peter Machajdík: Waters and Cages

Vernisáž zvukového prostredia Peter Machajdík: Waters and Cages bude vo štvrtok o 17.00 h v Galérii aktualít Pálffyho paláca Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici. Hudobným hosťom vernisáže bude Transmusic Comp., výstava potrvá do 2. septembra.

Irena Brežná číta U červeného raka

Vo štvrtok o 17.00 h predstaví svoju tvorbu v bratislavskej čitárni U červeného raka spisovateľka Irena Brežná. Moderátorkou je Jana Cviková.

Exhibition Two

Výstavu Exhibition Two (Vladimír Houdek, Juraj Kollár, Štefan Papčo) otvoria vo štvrtok o 18.00 h v bratislavskej Zahorian & co Gallery na Štúrovej ulici. Výstava potrvá do 11. augusta.

Mária Modrovich

Vo štvrtok o 18.00 h budú v Letnom pavilóne SNG čítať Mária Modrovich a Silvester Lavrík.

Fínske sklo

Vernisáž výstavy Finnish Glass Art 2005 – 2010 bude vo štvrtok o 18.00 h v bratislavskej Design Factory. Výstava potrvá do 27. júla.