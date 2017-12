Nové filmy

Ako porodiť a nezblázniť sa, Kuma, Piraňa 3DD, Tanec medzi črepinami

20. jún 2012 o 16:58 (aš)

Ako porodiť a nezblázniť sa

Réžia: Kirk Jones.

Americká spisovateľka Heidi Murkoff si získala srdcia tamojších žien sériou kníh, ktoré radia, ako zvýšiť kvalitu života. Tvorcovia filmu jej knihu What to Expect When You're Expecting prepracovali do podoby romantickej komédie, v ktorej sa prepletajú osudy nastávajúcich rodičov. Kritiky sú nemilosrdné, ale vysvetlite to nastávajúcim mamičkám!

Kuma

Réžia: Umut Dag.

Bez ocenenia odišiel z tohtoročného Berlinale rakúsky debut tureckého scenáristu a režiséra Urmuta Daga o mladej Ayse, ktorá sa stala druhou manželkou vo Viedni žijúceho Turka Mustafu. Komplexný portrét tureckej imigrantskej rodiny žijúcej v strednej Európe je vykreslený s veľkou dávkou vnímavosti. Skúma vzťah medzi starým a novým, lojálnosťou a slobodou.

Piraňa 3DD

Réžia: John Gulager.

Aký iný názov môže mať pokračovanie hororu o veľmi zlých rybách? Rok po útoku prehistorických žravých a nebezpečne inteligentných pravekých rýb v jazere Victoria sa môžeme znova tešiť na sympatické stvorenia so zvrhlým zmyslom pre humor, ktoré si dokázali nájsť cestu do kanalizácie, bazénov, ale aj veľkého akvaparku, plného poloobnažených sexi dievčat.

Tanec medzi črepinami

Réžia: Marek Ťapák.

„Dramatický príbeh o ľudskom bytí, láske, vzletoch a pádoch v strhujúcom a fascinujúcom tanci života medzi črepinami“ – takto honosne označil Marek Ťapák svoj celovečerný hudobno-tanečný filmový debut, ktorý je komornejšou adaptáciou scénickej fresky, vytvorenej na počesť 80. narodenín autorovho otca Martina Ťapáka.



