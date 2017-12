Ako tvorím / Hudobník Ronald Šebesta

22. jún 2012 o 10:47 Oliver Rehák

Patrí medzi najvyťaženejších hudobníkov strednej generácie. Deň pred naším stretnutím hral s triom historických basetových rohov na Bratislavskom hrade benefičný koncert pre Krásnu hôrku, vzápätí začal skúšať na nový projekt do Budapešti, pravidelne hráva vo Viedni. „Za posledné roky som fungoval pol na pol zahraničie a domáce projekty. Veľa som účinkoval so súborom Wiener Akademie,“ vraví Ronald Šebesta.

Hlavný dôvod jeho cestovania do Rakúska sa volá Giacomo Variations. Ide o hudobno-divadelný projekt s hercom Johnom Malkovichom. „Je to séria scén na casanovovské motívy predelená číslami z Mozartových opier, slová majú kontextuálny vzťah k scéne a sú titulkované spolu s textami árií. Okrem klasicistického orchestra to robia dvaja herci a speváci, Malkovich je, samozrejme, Casanova.“

Klarinetista je jedným z tria slovenských hudobníkov, ktorí hrávajú toto predstavenie. Zvyšní sú kontrabasista Ján Krigovský a violončelista Michal Sťahel. Snahou muzikantov je dostať Malkovicha aj na Slovensko. „Ján Krigovský začal jednať s jeho manažérom, má predbežnú dohodu. Do úvahy prichádza rok 2013, v Bratislave aj v Košiciach.“

Pravdepodobnejšie však vyzerá, že uvidíme druhé predstavenie - The Infernal Comedy. „Ide o one man šou, kde Malkovich naplní scény monológmi a dve speváčky s ním hrajú gesticky. Znie hudba od Haydna po Beethovena a Webera. Je to jednoduchší projekt na realizáciu.“

Aj toto má byť benefícia, muzikantom sa páči lekárska misia profesora Krčméryho v Afrike, chceli by eventuálny výťažok venovať jemu.

V Košiciach hral Ronald Šebesta pred pár dňami v Stravinského Príbehu vojaka. Na festivale Konvergencie mal ešte sólový recitál, ktorý chce zopakovať na jeseň v Bratislave. „Keď som končil školu, chcel som sa špecializovať na súčasnú hudbu ako sólista, no napokon pôsobím v širokom diapazóne projektov. Teraz som postavil vlastný program z osvedčených skladieb 20. storočia. Ako vyznávač single malt som ho nazval Classic Malts.“

Profilový album, o ktorom uvažuje, však bude mať pozmenenú dramaturgiu. „Čiastočne zapojím aj iné nástroje, aby zvukový obraz neustrnul na klarinete. Nestačí len mať cédečko, aby sa človek mal čím prezentovať, ide o to, aby sa album chcel počúvať.“

Najambicióznejším však aj tak zostáva projekt Lotz tria, v ktorom sa spoločne so svojím bratom Róbertom konfrontujú so svetovou špičkou v danom segmente.