Spieval Sinatru, Pavarottiho aj Stinga

Množstvo žien v strednom veku postávajúcich vo štvrtok večer v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave naznačovalo prítomnosť nejakej legendy. Horúci letný večer dodal prvému vystúpeniu Julia Iglesiasa na Slovensku tú správnu náladu.

22. jún 2012 o 18:31 Zuzana Uličianska

Latino chlapci a latino hudba sú najviac sexi – s takýmto posolstvom prišiel 68–ročný Julio Iglesias aj do Bratislavy.

Najpredávanejší latino spevák nemal na svojej slovenskej premiére hosťa, na dnešný koncert v Prahe je ohlásený Karel Gott. Na pódium prišiel tradične v čiernom obleku a s čiernou kravatou, svoj veteránsky vek zľahčoval predstieraním, že je štyridsiatnik.

Slovákom sa v úvode ospravedlnil, že neprišiel už skôr, nešetril chválami na krásnu krajinu ani sľubmi, že sa ráno bude zobúdzať so spomienkami na naše publikum.

„Nemal som byť spevákom,“ zdôraznil vyštudovaný právnik. Nešťastnú haváriu, z ktorej sa začal liečiť hrou na gitaru, nespomenul. Ak stále dokáže spievať, je to vraj len preto, že jeho srdce je stále vášnivé. Rukou na hrudi čochvíľa naznačoval jeho tlkot.

Zaspomínal si, že proti Československu si zahral ešte ako mladý v časoch, keď bol brankárom jedného z tímov Real Madrid. Vtedy vraj prehral, tentoraz však odchádzal zo sály ako víťaz, hoci hala nebola úplne plná. Pri cene lístkov to nebolo nič prekvapivé. Tí, čo prišli, si však – trochu zakríknuto – s majstrom aj zaspievali. Len keď sa časť divákov začala dožadovať, aby komunikoval v španielčine, zakríkol ich ráznym „Shut up!“

Hity a tanečnice

V programe Starry Night World Tour 2012 zazneli po anglicky spievané coververzie. Od Stinga si vypožičal dojímavú Fragile, od Elvisa Presleyho Can't Help Falling In Love.

Jeho hlas sa stále výborne vynímal aj vo francúzštine. Zaspomínať sa dalo pri hite Nathalie či Mammy Blue. Jednu z piesní poslal Lucianovi Pavarottimu do neba spolu so spomienkou na spoločné vystúpenie.

Vyše dvoch hodín odspieval prakticky bez prestávky a neodmietol ani prídavky. Svojim verným fanúšikom sa zavďačil predovšetkým španielskou verziou hitovky Franka Sinatru My Way, ktorá vraj vypovedá o celom jeho živote.

Niekoľko pesničiek mu vizuálne oživil pár profesionálnych tanečníkov, ktorých označil za najlepších na svete a tango za tanec, z ktorého sa dá otehotnieť. Nechýbalo trio vokalistiek, ktorých hlavnou úlohou bolo ladne sa vlniť. Julio Iglesias sa samoprezentoval ako zvodca, ktorý v prítomnosti takýchto krásnych žien nedokáže byť verný.