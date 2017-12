Christopher Nolan ďalšieho Batmana nenakrúti

25. jún 2012 o 16:43 SITA

Manželka slávneho režiséra vylúčila akúkoľvek možnosť, že Nolan nakrúti svojho štvrtého Batmana.

BRATISLAVA. Britský režisér Christopher Nolan sa podľa jeho manželky Emmy Thomas, ktorá produkuje jeho snímky, rozlúči s filmami o Batmanovi. Keď sa jej magazín SFX spýtal, či po filme Návrat Temného rytiera, ktorý bude mať čoskoro premiéru Nolan nakrúti svojho štvrtého Batmana, túto možnosť úplne vylúčila.

"Nie, skutočne už nie. Neviem si predstaviť svet, v ktorom by sa k tomu ešte chcel vrátiť. Strávili sme takmer desať rokov života tvorbou Batmanov. Veľmi sa tešil z filmu Návrat Temného rytiera a z príbehu, ktorý vymyslel, ale neviem si predstaviť, že by mal takú radosť z ďalšej verzie tej istej veci," vysvetlila. Podľa nej je trilógia ideálna, pretože má začiatok, stred a koniec, pričom je celistvá a pôsobí ako jeden dlhý film.

Christopher Nolan sa do povedomia verejnosti dostal mysterióznou drámou Memento (2000), ktorú zrežíroval na základe nápadu svojho brata Jonathana. Ten s ním spolupracoval aj na ďalších scenároch ako napríklad Dokonalý trik (2006) a batmanoviek Temný rytier (2008) a Návrat Temného rytiera.

Prvým dielom Nolanovej trilógie o superhrdinovi bol film Batman začína z roku 2005 a spomínaná najnovšia batmanovka by sa mala do slovenských kín dostať 26. júla. Jeho zatiaľ poslednou snímkou je úspešný sci-fi triler Počiatok (2010), ktorý nielen režíroval, ale sám napísal i scenár. Uznávaného filmára tri razy nominovali na Oscara, no prestížnu sošku sa mu zatiaľ nepodarilo získať. Na konte má tiež tri nominácie na Zlatý glóbus a množstvo cien kritikov, dve Independent Spirit Awards, Waldo Salt Screenwriting Award z filmového festivalu Sundance, štyri Saturn Awards i Českého leva.