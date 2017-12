Čo pozeráme: Pevnina

Čo by ste spravili, keby ste mohli zachrániť niekoľko nelegálnych prisťahovalcov, no zároveň by ste tým ohrozili svoje živobytie? Pýtajú sa talianski filmári.

27. jún 2012 o 16:52 Matúš Krčmárik

Čo by ste spravili, keby ste mohli zachrániť niekoľko nelegálnych prisťahovalcov, no zároveň by ste tým ohrozili svoje živobytie, ktoré už aj tak nevynáša najlepšie? Túto otázku rieši taliansky film Pevnina. Odohráva sa na malom talianskom ostrove pri pobreží severnej Afriky. Pre nás turistický raj, pre miestnych domov, pre utečencov, ktorí predtým museli prejsť cez Saharu a minuli celé úspory na prevádzačov, nádej na lepší život. Polícia sa ich snaží pri ceste do Talianska zastaviť, rybárom prikazuje, aby ich nezachraňovali, ale nahlásili pobrežnej stráži. To sa však prieči Ernestovi, rybárovi, ktorý by už aj mohol odísť do dôchodku. Keď vidí topiacich sa černochov, zachráni ich a ubytuje. Zákony mora sú pre neho dôležitejšie. A tie kážu pomôcť topiacim sa. Pevnina ukazuje juh Talianska z iného pohľadu, ako ho poznáme. Ako miesto, kde sa ľudia musia podlizovať turistom, lebo rybolov ich už neuživí. Aj za cenu toho, že pred nimi schovávajú zúfalých prisťahovalcov. Tých turisti zbadajú len vtedy, keď ich telá náhodou vyplaví more na pláž. video //www.youtube.com/embed/xZTDrojDutM