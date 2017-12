Šamanský večer v Bratislave

28. jún 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Američan Gonjasufi v piatok v Bratislave predvedie, ako znejú dokopy temná mystika, experimentálny hip-hop a indietronika.

Vyzerá ako starý indický šaman, no má len 33 rokov a je Američan s mexicko-etiópskymi koreňmi. Šamanské atmosféry však jeho hudba má, čo rýchlo pochopil známy producent Flying Lotus: „Je to mystické indivíduum zachytené medzi nevadskou púšťou, ulicami L. A. a vesmírom,“ vyhlásil o Gonjasufim a jeho hypnotizujúci hlas zviditeľnil v skladbe Testament na albume Los Angeles.

video //www.youtube.com/embed/fDjFLT-KaUg

Bol rok 2008 a muža s občianskym menom Sumach Ecks, ktorý bol dovtedy len súčasťou lokálnej hiphopovej partie Masters of the Universe zo San Diega, objavil svet. Medzi prvými boli ľudia z novátorského vydavateľstva Warp, pre ktorý pripravil debutový album A Sufi And A Killer (2010).

Svojský spevák, raper a učiteľ jogy pridal tento rok ďalšiu vydarenú nahrávku MU.ZZ.LE a v rámci európskeho turné ju predstaví s trojčlennou kapelou postavenou na syntetizátoroch a samploch v piatok 29. júna v KC Dunaj v Bratislave.

video //www.youtube.com/embed/6KyO5-_JbbI

„Chceli sme ho priniesť ešte na festival. Nedalo sa. Atmosféra tmavého klubu by mu však mala vyhovovať ešte lepšie,“ tvrdia organizátori festivalu Wilsonic. Koncert Gonjasufiho je dokonalou afterpárty akcie, ktorá sa pred dvomi týždňami po dvojročnej pauze opäť vrátila na mapu hudobných festivalov.