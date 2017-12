Šalieť neznamená byť bláznom

Najlepšia herečka z Cannes ešte stále analyzuje film, s ktorým vyhrala – Za kopcami.

28. jún 2012 o 17:25 Kristína Kúdelová

Príbeh z rumunského ortodoxného kláštora, v ktorom zomrelo zdravé dievča, potrebuje divákov s otvorenou mysľou, vraví herečka Cristina Flutur. Cez víkend sa premieta v Karlových Varoch.

Keby ste sa rumunskej herečky Cristiny Flutur spýtali, ktorý film na ňu v poslednom čase najviac zapôsobil, povedala by: Za kopcami. To je nový film Cristiana Mungiua – premiéru mal v máji na festivale v Cannes a ona zaň spolu s Cosminou Stratan získala cenu pre najlepšiu herečku.

Dokonca odvtedy ani žiadny iný film nevidela. Zatiaľ sa potrebuje pozerať práve na tento, prišla aj na jeho projekciu v Trenčianskych Tepliciach na Art Film Feste, a keby mala čas, šla by teraz aj do Karlových Varov.

Hrá v ňom Alinu, ženu plnú tajomstiev. Mladé dievča, ktoré prišlo do ortodoxného kláštora za svojou priateľkou, a ktoré po týždni života medzi mníškami nečakane zomrelo. Pravdepodobne po tom, ako sa z nej pokúsili vyhnať diabla. Nie je to fikcia, Cristian Mungiu domyslel a prerozprával skutočnú udalosť. Keď bolo treba úlohu naskúšať, Cristina sa dala viesť intuíciou. Dnes ju potrebuje spätne zanalyzovať a využila na to aj rozhovor pre SME.

„Alinina duša sa rozhodla odísť,“ hovorí. „Samozrejme, okolie jej veľmi pomohlo. Bola sirotou, otca videla umierať a do kláštora prišla za svojou jedinou kamarátkou. Nasporila si peniaze a dúfala, že spolu odídu pracovať do Nemecka. A zrazu jej kamarátka povie, že nikam nejde. Samozrejme, že sa Aline zrútil celý svet. Stratila svoj sen, stratila nádej a nemala ani Boha, pretože v neho neverila. Čo mohla urobiť? Chápem, že sa stala agresívnou, hysterickou a že šalela. Ale to neznamená, že bola bláznom.“

Stredovek v 21. storočí

Film Za kopcami je rozprávaním o viere, náboženstve a cirkvi a je aj veľkou úvahou nad duchom kresťanstva na jednej strane, a nad doslovnou náboženskou interpretáciou, slepým plnením pravidiel a príkazov na druhej strane. Je to film o ľahostajnosti, ktorá to všetko môže sprevádzať.

„Iróniou celého príbehu je, že všetci sa jej snažia pomôcť. Alina však potrebuje iba lásku, a tú jej vtedy nikto nedal,“ hovorí Cristina Flutur. Ona vidí v príbehu z kláštora konflikt medzi rôznorodým vnímaním realít. „Koľko je na svete ľudí, toľko je spôsobov, ako možno vnímať svet. Problémom je, keď sa niekto snaží vnútiť svoju realitu druhému. Keď si myslí, že vie lepšie, ako by mal ten druhý žiť. Keď je presvedčený, že mu pomáha, a pritom ho zraňuje.“

V Rumunsku sa film Cristiana Mungiua ešte nepremietal, do kín tam pôjde v októbri. Cristina Flutur už teraz cíti napätie, ktoré bude premiéru sprevádzať, pretože Alinina smrť v kláštore bola veľkou témou v rumunskej spoločnosti. Otázkou pre ňu je, či k nemu dokážu ľudia pristúpiť s otvorenou mysľou.

„Médiá to prezentovali ako senzačnú správu, a tak ju ľudia aj posudzovali. Na násilie sú už zvyknutí, takže keď o ňom počujú v správach, za päť minút naň zabudnú. Volali: Bože, rumunské kláštory, to je stredovek! Rýchlo si urobili názor na každého z kláštora, a nad ich osudmi a dôvodmi konania možno nerozmýšľali.“

Užitočná herečka

Pred piatimi rokmi prežil Cristian Mungiu celý festival v Cannes s bolením hlavy. Jeho film 4 mesiace, 3 týždne, 2 dni sa premietal hneď na začiatku súťaže a odvtedy bol favoritom kritikov. Bolo to nečakané, ale ťažko predstaviteľné sa nakoniec naplnilo – naozaj získal Zlatú palmu.

Tento rok prežívala čosi podobné Cristina s kolegyňou Cosminou. Úlohy kamarátok z kláštora boli ich prvé v celovečernom filme a zrazu sa ocitli s cenou pre najlepšie herečky. „Zavolali nám pár hodín pred ceremoniálom a poslali na prvé lietadlo. Nestihli sme si ani účesy premyslieť, len sme si vyzdvihli krásne šaty v Nice,“ hovorí Cristina. „Všetci sa k nám správali veľmi milo a s veľkým rešpektom.“

Predpokladá, že život sa jej napriek tomu nezmení. „Záleží len na nás, ako vidíme svet a seba samého. Ak sa niekto vidí ako herecká hviezda, je to jeho vlastný problém. Je súčasťou našej slobodnej vôle rozhodnúť sa, kým chceme byť,“ hovorí. „Neviem, či byť hercom je lepšie, alebo horšie povolanie ako nejaké iné. Či je ťažšie, alebo ľahšie. Rozhodne ho však vnímam ako veľkú príležitosť. Keď ako herečka preniknem do hlavy niekoho iného, zrazu vidím a chápem nové veci. To je, myslím si, užitočné.“

Film Za kopcami sa teraz premieta v Karlových Varoch, festival sa tam začína už piatok.