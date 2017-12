Speváka Lamb Of God v Prahe zadržali a obvinili zo zabitia

Randy Blythe údajne v roku 2010 zbil fanúšika behom koncertu v Prahe, ktorý potom na následky poranení zomrel.

29. jún 2012 o 14:04 Michal Durdovanský

Speváka americkej metalovej skupiny Lamb Of God Randyho Blytha zadržala vo štvrtok v Prahe polícia. Obvinila ho z trestného činu ublíženia na zdraví s následkom smrti, ktorý sa mal údajne odohrať v roku 2010 na koncerte v pražskom klube Abaton. Informuje o tom portál novinky.cz.

Podľa dohadov išlo o fanúšika, ktorý sa opakovane štveral na pódium napriek nevôli hrajúcej kapely. "... (Randy Blythe) úplne nekompromisne poslal k zemi nevychovanca, ktorý už po niekoľkýkrát liezol na pódium ... votrelca skolil k zemi, uštedril mu niekoľko pravých hákov a poslal ho vzduchom dole z pódia," píše sa v reportáži z inkriminovaného koncertu na portáli metalopolis.net.

"Je to v rukách právnikov skupiny, ktorí ubezpečujú, že Randyho oslobodia v plnej miere," povedal pre stránku metalhammer.co.uk manažment skupiny.

Kapela preto zrušila štvrtkové vystúpenie v Prahe. V piatok mala skupina pokračovať v turné v Nemecku, zatiaľ nie je isté, či zrušia aj tento koncert.

Skupina Lamb Of God vznikla ešte pod názvom Burn The Priest v roku 1994. Prerazili svojim tretím albumom Ashes Of The Wake z roku 2004, kedy sa stali jedními z lídrov tzv. Novej vlny amerického heavy metalu (NWOAM) spolu s kapelami Unearth alebo As I Lay Dying.

Hudobne kombinujú thrash metal po vzore veteránov Slayer s groove metalom. Začiatkom roka im vyšiel zatiaľ posledný album Resolution. Na Slovensku vystúpili dvakrát, naposledy pred pár týždňami.