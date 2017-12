Výrazného herca milovali nielen beatlesáci.

29. jún 2012 o 18:02 Oliver Rehák

Výrazného britského herca milovali nielen členovia skupiny The Beatles.

Vo filmoch Beatles si okrem hlavnej štvorice všimnete hlavne jeho. Či už hral režiséra bez zmyslu pre humor, ktorý sa zrúti pri nakrúcaní koncertu (A Hard Day's Night), alebo švihnutého vedca, ktorý prenasleduje kapelu (Help!).

„Musíš byť vo všetkých našich filmoch, inak sa na ne nepríde pozrieť moja mama," vtipkoval George Harrison, no charizmatického herca si veľmi obľúbil rovnako, ako aj jeho kolegovia. John Lennon napríklad zveril divadelnú adaptáciu svojej knihy In His Own Write práve jemu, Paul McCartney ho zavolal do svojho klipu k skladbe London Town.

Náhoda-nenáhoda - Victor Spinetti (* 2. 9. 1929 - +18. 6. 2012) zomrel presne v deň McCartneyho sedemdesiatych narodenín.

S tým priezviskom by málokto uhádol, že sa narodil vo Walese. Jeho otec bol Talian, ktorý tam prišiel za prácou v bani. No šesť jeho detí na čele s najstarším Victorom si vybralo inú cestu. Do brandže dostal aj brata Henryho, bubnuje na sólových nahrávkach Harrisona aj McCartneyho.

K práci s Beatles sa dostal náhodou, ale nebola náhoda, že sa presadil. Bol neprehliadnuteľný typ, originál. Nestratil sa ani v Zeffirelliho filmoch vedľa Elizabeth Taylor a Richarda Burtona, sám úspešne režíroval muzikály Jesus Christ Superstar a Hair.

Publikum ho milovalo ako chrliča historiek, na Fringe festivale v Edinburghu mal vlastnú šou, rovnako zábavný dokázal byť aj v knižnej autobiografii.

Herectvo vyštudoval v Cardiffe, kde sa zoznámil s Grahamom Curnowom. Stali sa celoživotnými partnermi, strávili spolu 44 rokov a v Británii patrili medzi prvých, ktorí sa nebáli priznať, že sú gejovia.

Vlani skolaboval na pódiu a lekárske vyšetrenia ukázali, že má rakovinu prostaty. „Victor bol veľký kumpán a fantastický herec. Jeho neúctivé vtipy a bujará osobnosť mi navždy zostanú v pamäti," zhrnul to výstižne Paul McCartney, ktorý ho opísal ako človeka, ktorý dokáže nechať zmiznúť oblaky.