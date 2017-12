Americké hviezdy nás opäť obídu

Skupina Faith No More hrá niekoľko koncertov v strednej Európe. Najbližšie ju môžete vidieť na českom festivale Rock for People.

29. jún 2012 o 19:21 Michal Durdovanský

Kým v Trenčíne si vo štvrtok zahrá Lou Reed, v tom istom čase o niekoľko stoviek kilometrov na západ budú hlavné pódium okupovať Faith No More. Okrem nich sú ďalšie najväčšie hviezdy českého festivalu Rock for People kapely The Prodigy a Franz Ferdinand alebo producent Skrillex.

Práve americkí otcovia alternatívneho rocku sú najväčšími lákadlami festivalu na letisku blízko Hradca Králové. Vznikli v roku 1982 a až do svojho rozpadu v roku 1998 vydali sedem štúdiových nahrávok. Na treťom albume The Real Thing z roku 1989 sa po prvý raz predstavil vtedy devätnásťročný spevák Mike Patton. Skupina prerazila skladbou Epic a potom absolvovala turné s Metallicou alebo Guns N‘ Roses.

Dalo by sa povedať, že mali vydláždenú cestu na vrchol populárnej scény, pri nasledujúcom albume Angel Dust z roku 1992 však prišli s temnými a experimentálnymi skladbami. V hitparádach zabodovala cover verzia Easy od The Commodores, ktorá bola na albume len ako bonus. Po ďalších dvoch albumoch, ktoré síce s eleganciou posúvali hranice miešania hudobných štýlov, no komerčne neboli až také úspešné, sa skupina rozpadla.

Opäť dohromady sa Faith No More dali v roku 2009. So skladaním nových skladieb to vraj nevyzerá najlepšie, v Buenos Aires však vlani odohrali neznámu pieseň. Okrem Česka koncertujú aj v Maďarsku a Poľsku, slovenskí fanúšikovia na ich návrat po bratislavskej premiére v roku 1993 stále čakajú márne.

Bezprostredne po Faith No More na Rock for People vystúpi dubstepový DJ Skrillex, jeden z najznámejších zástupcov tohto trendového štýlu elektronickej tanečnej hudby. Na poslednom udeľovaní cien Grammy premenil tri z piatich nominácií a na YouTube majú jeho skladby desiatky miliónov prehratí.

Festival Rock for People potrvá od utorka 3. júla až do 7. júla. Vstupenka stojí 1600 korún.