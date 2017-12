Nové knihy

Claude Pujade-Renaud: Pytliakove ženy, Andrea Euringer - Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia. Akcie Alexa Mlynárčika, Juraj Šebo: Turbo milénium, Juraj Jordán Dovala: Som Husákovo dieťa.

1. júl 2012 o 19:03 Alexander Balogh

Claude Pujade-Renaud: Pytliakove ženy

Artforum

Životopisný román ponúka hodnotne spracovaný príbeh poprednej americkej poetky 20. storočia Sylvie Plathovej a jej manžela, rovnako významného anglického básnika Teda Hughesa, ktorí zásadne ovplyvnili svet modernej literatúry. Ich vzťah sa časom rozšíril na dramatický milostný trojuholník, o ktorý sa "postarala" Assia Vewill. Autorka pomocou denníkov, listov, spomienok rodinných príslušníkov, priateľov, lekárov a susedov rekonštruuje výšiny a pády života pozoruhodných ľudí.

Andrea Euringer - Bátorová: Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia. Akcie Alexa Mlynárčika

Slovart a VŠVU

Krajina Argíllia, ktorá sa dostala na obálku knihy, bola kráľovstvom, vytvoreným začiatkom 70. rokov ako fikcia. Stala sa duchovným útočiskom jej obyvateľov a veľkou metaforou slobodného života a alternatívnej existencie v socialistickom Československu. Argíllia je jednou z mnohých aktivít Alexa Mlynárčika, ktorým sa autorka venuje v samostatnej časti publikácie, mapujúcej akčné umenie na Slovensku (nie celkom v zhode s názvom knihy) nielen v 60. rokoch minulého storočia.

Juraj Šebo: Turbo milénium

Marenčin PT

Propagátor starého dobrého bigbítu či rokenrolu sa stal známy v posledných rokoch aj ako plodný autor, v krátkom čase napísal sériu kníh o piatich dekádach druhej polovice 20. storočia. Nezastavil sa ani pred storočím novým, znamenajúcim navyše aj začiatok ďalšieho milénia. Čo charakterizuje jeho prvú dekádu? Predovšetkým rýchlosť, akou okolo nás preletela. Všetko sa deje nástojčivejšie: každý rok priniesol stovky nových modelov áut, technických hračičiek, reklám. Šebo o tom píše opäť pútavo a s ľahkosťou.

Juraj Jordán Dovala: Som Husákovo dieťa

Limerick

Básnik, textár, rockový hudobník, folkový spevák a husitský farár Dovala nie je literárnym nováčikom, teraz však prichádza s románovým debutom. Názov napovedá, že pôjde o reálie normalizovaného Československa, do ktorého on vhupol ako "Husákovo dieťa", ako sa vraví generácii, zrodenej v tejto skľučujúcej dobe. Autor však svojho hrdinu privádza aj do ponovembrových čias, kde sa však nevyhne ešte socialistickému pozostatku - základnej vojenskej službe.