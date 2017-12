Pozvánky

Diplomovky v Dome umenia, dve výstavy v Galérii HIT, Home sweet potato II, koncert Longital a Zapaska.

2. júl 2012 o 16:12 kul

Diplomovky

V bratislavskom Dome umenia otvoria dnes o 17.00 h výstavu aktuálnych magisterských diplomových prác absolventov VŠVU. Kurátorkou výstavy je Beata Jablonská.



Galéria HIT

V kurátorskej koncepcii Filipa Ceneka, Daniela Grúňa a Barbory Klímovej otvorí dnes o 18.00 h bratislavská Galéria HIT výstavu Mr. Vihorlat Attacking Again, Extervencia / Fragment 14, ktorá predstavuje tvorbu slovenského konceptualistu Ľubomíra Ďurčeka. Zároveň otvorí aj výstavu Miry Gáberovej, tohtoročnej finalistky Ceny Oskára Čepana, ktorá pozostáva z minimalistického videa (performance) s názvom Zaspávanie a iné odchody.



Home sweet potato II

V bratislavskej galérii Medium otvoria zajtra o 18.00 h výstavu s názvom Home sweet potato II, ktorá prostredníctvom diel viacerých autorov skúma kultúrnu a výtvarnú identitu v kontexte cestovania a stretávania sa so zahraničnou kultúrou. Vystavujú: Eja Devečková, Zuzana Godálová, Daniela Krajčová, Mária Machatová, Štefan Papčo, Mira Podmanická a ďalší.



Longital a Zapaska

Zajtra odohrajú o 19.00 h spoločný koncert spriaznené muzikantské dvojice Longital a Zapaska (Ukrajina) v bratislavskom Next Apache.