Pearl Jam sú dnes ešte lepší ako kedysi

Keď zaznie na koncerte jedenásť prídavkov, je jasné, že sa musia dobre baviť diváci aj muzikanti.

3. júl 2012 o 19:00 Oliver Rehák

Nie je veľa rockerov, ktorí sú aj po dvadsiatich rokoch na scéne stále zaujímaví.

PRAHA. Na každom koncerte idú na doraz a prekopávajú zoznam piesní. To robia mnohí, no takto zohraných skupín s takými silnými pesničkami a s takým výrazným lídrom, akého majú Pearl Jam, veľa nie je.

Aj preto sa partiu z amerického mesta Seattle, ktorá sa preslávila začiatkom 90. rokov, stále oplatí vidieť naživo. Potvrdil to aj pondelkový večer v pražskej O2 aréne.

Dve podobnosti s Radiohead

Už im pomaly ťahá na päťdesiatku, no nie sú to žiadni starnúci rockeri, ktorí sa zúfalo snažia robiť to isté, ako keď mali dvadsať. Naopak – Pearl Jam sú v skvelej forme. V Prahe odohrali rýchle skladby rovnako nadupane ako kedysi, tie pomalšie zase dokázali podať precítenejšie.

Najskôr však prišla predkapela. X fungujú od 80. rokov a je to priemerný americký punkrock. V Prahe sa neocitli náhodou, speváčka Exene Cervenka má české korene, ale ich 40­minútový blok mohol byť pokojne o dve pesničky kratší. Najväčšie ovácie vyvolali v poslednom kúsku, keď sa k nim pridal Eddie Vedder.

Ten sa vrátil na pódium so svojimi spoluhráčmi po krátkej pauze. Pearl Jam prekvapili hneď prvou skladbou. Sometimes z albumu No Code (1996) nepatrí medzi ich najznámejšie ani najhrávanejšie. V tomto sú rovnakí ako Radiohead, aby ich koncert bavil, neustále menia setlist, pridávajú, vyhadzujú.

Aj Pearl Jam sa na rozdiel od iných „štadiónových“ kapiel sústreďujú predovšetkým na hudbu, scéna je minimalistická - na makety reproduktorov sa premieta jednoduchá videprojekcia. Ešte silnejšie by koncert vyznel v trochu menšom priestore, v divadlách aké sú vo veľkých svetových mestách (aj zvuk by tam bol ešte trochu konkrétnejší).

Eddie Vedder je stále fantastický spevák. Nič si nezľahčuje – ak sa do svojho hlasu poriadne oprie, dve gitary zostanú pod ním, keď v akustickej balade precítene nôti „Stay with me / Let's just breathe / Did I say that I need you? / Did I say that I want you?“, páriky v publiku sa roznežnia.

Publikum bolo pestré, verní starí fanúšikovia aj nová generácia. Vedder si ho získal aj viacerými (vydarenými) pokusmi o češtinu, ale okrem angličtiny či taliančiny ste v dave mohli často počuť aj slovenčinu.

Nečudo, na premiéru Pearl Jam, ktorí prišli do Prahy už po štvrtýkrát, stále čakáme. Malá útecha prišla v prídavku Yellow Ledbetter, keď už pri zapálených svetlách v sále na pódiu pristála slovenská vlajka, ktorú Vedder chytil a vyvesil na kombo.

video //www.youtube.com/embed/yO9oR67HLRA

Ten a desiaty album

Dvaapolhodinový koncert bol výborný. Z debutového albumu Ten (1991) zaznela vyše polovica pesničiek.

Garden a Alive boli dva z vrcholov večera, ku ktorým sa zaradil očakávaný hit Better Man z tretieho albumu Vitalogy (aj keď na YouTube nájdete ešte mrazivejšie verzie spoločného spevu, kde všetci vedia text).

Kapela prešla všetkými albumami, prišlo aj na sólovú Vedderovu Setting Forth, citát Rolling Stones (Angie) či coververziu Baba O'Riley od The Who. Originál by si mal pustiť každý, koho zaujíma, z čoho a akým spôsobom Pearl Jam vychádzajú.

Americká pätica však nežije len z minulosti. Na aktuálnom albume Backspacer potvrdila, že vie stále robiť silné veci. Unthought Known je ukážkou dokonale vygradovaného silného nápadu.

Backspacer vyšiel v roku 2009 a kapela v takejto forme musí nahrávať. Ak všetko pôjde dobre, čoskoro by mal byť hotový desiaty album.

„Máme niečo medzi polovicou a troma štvrtinami, no máme aj nejaký nový materiál, na ktorom by sme ešte chceli popracovať do konca tohto roka,“ povedal v nedávnom rozhovore pre Billboard gitarista Stone Gossard.