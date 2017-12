Emiliana Torrini: Nechcem nudiť seba samu

Islandská pesničkárka už bola na Pohode v roku 2009, no prvý koncert odohrá až v sobotu.

5. júl 2012 o 14:14 Oliver Rehák

Po Björk a skupine Sigur Rós tretí výrazný export islandskej hudby do sveta. Emiliana Torrini (35) študovala operný spev, no rozhodla sa robiť vlastné pesničky a urobila dobre. Jej albumy sa radia do akustického indiepopu.(Zdroj: ROUGH TRADE/WEGART)

Angličtina s pôvabne naťahovanými samohláskami a výrazné „r“ v telefóne hneď prezradia, že je to ona. Islandská pesničkárka EMILIANA TORRINI nám rozprávala o Pohode, o nových pesničkách, materstve aj o duete s Leonardom Cohenom.

Na Pohode ste mali hrať už pred tromi rokmi, no po páde stanu bol festival zrušený. Ako si spomínate na ten deň?

„Bola som v hotelovej izbe, keď sa to stalo. Čakali sme, že pôjdeme na zvukovú skúšku, mala som otvorené okno a fúkal veľmi silný vietor. Správu o tom nešťastí som sa dozvedela krátko nato od muzikantov v hoteli. Hrozné. Keď sa celý festival zrušil, rozhodli sme sa, že sa musíme vrátiť. No o rok neskôr som bola tehotná, potom bol môj syn ešte veľmi malý, takže to bude až teraz. Veľmi sa teším.“

Vaše koncerty sú skôr intímnou klubovou záležitosťou, ako to bude vyzerať na veľkom otvorenom pódiu?

„Máme festivalový set, ktorý je úplne iný od nášho samostatného koncertu.“

Posledný album Me and Armini vyšiel pred štyrmi rokmi, už máte nazbierané nové piesne?

„Keď som si dala koncertnú pauzu, postupne začali prichádzať nové nápady. Niečo sme s nimi skúšali robiť, ale nedarilo sa nám. Cítila som, že to nie je ono, tak som to stopla. Príliš mi to pripomínalo predchádzajúce albumy a ja som mala predstavu urobiť niečo celkom nové.“

Bojíte sa opakovania?

„To nie je o opakovaní. Skôr sa snažím nenudiť seba samu (smiech). Hudba je pre mňa spôsob denníka, už som dnes inde, ako keď som nahrávala Me And Armini.“

Stali ste sa matkou, máme čakať album detských piesní?

„Úplne mi stačí, že ich spievam doma. Učím sa pri synovi nanovo starú islandskú ľudovú hudbu (smiech). Dieťa bola pre mňa úplne nová, veľmi zásadná skúsenosť. Ešte som ju úplne nespracovala. Tak som začala robiť iný projekt.“

O čo ide?

„O tom ešte nechcem hovoriť. Poviem vám len toľko, že je to veľmi vzrušujúce, bude to znieť inak a bude pri tom môj dlhoročný spolupracovník Dan Carey.“

Niečo ako pesnička pre Kylie Minoque, na ktorej ste sa podieľali v roku 2003?

„To bola jednorazová záležitosť. Výlet do sveta, pri ktorom som sa utvrdila, že tam nepatrím.“

Kým vyjde nový album, neuvažujete o reedíciách? Prvé nahrávky vyšli len na Islande a veľa fanúšikov ich nepozná.

„Myslím, že je to tak lepšie. Z prvých nahrávok nemám žiadnu radosť, sú to vlastne skôr demá. A tie ďalšie mi zase pripomínajú časy, keď som sa na Islande stala veľmi slávnou. Začala som až nenávidieť, že ma každý pozná. Nie som žiadny extrovert.“

To bol dôvod presťahovať sa do Anglicka?

„Áno, aj to bol dôvod na zmenu. Dovtedy som bola skôr speváčkou, chcela som si začať písať vlastné pesničky. Keď moje prvé veci počul šéf vydavateľstva One Little Indian Derek Birkett, povzbudzoval ma, aby som pokračovala, a pomohol mi s presťahovaním sa do Anglicka. Island je stále môj domov, často sa tam vraciam, mám tam priateľov a milujem prírodu. Momentálne jednoducho žijem v Anglicku a rozmýšľam najmä v angličtine.“

Akú hudbu dnes počúvate okrem islandských ľudoviek?

„Nepočúvam príliš hudbu. Ale keď si niečo pustím, tak Leonarda Cohena. Mám ho veľmi rada, je to môj hrdina od detstva.“

Prečo potom ešte nevznikol duet?

„Tak dlho som si ho idealizovala, až sa mi zdalo, že musí byť vymyslený (smiech). Predstavte si, že by ste mali prísť do štúdia s legendou, ako je Leonard Cohen. Asi by som sa vôbec nedokázala sústrediť. Niektorí ľudia sa nemusia stretnúť, aby k sebe mali blízko.“