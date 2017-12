Festival Rock for People narušila búrka

6. júl 2012 o 14:45 Michal Durdovanský

Sklamaní diváci sa vystúpenia očakávaných headlinerov Faith No More nedočkali.

Jedna z najhorších nočných môr organizátorov českého hudobného festivalu Rock For People sa vo štvrtok naplnila. Silná búrka, ktorá sa okolo deviatej večer prehnala okolím Hradca Králové, kde sa festival konal, poškodila aparatúru jedných z headlinerov festivalu Orbital a tiež Faith No More. Obe hviezdy aj preto nakoniec nevystúpili.

Mordor!

Počas koncertu britskej indie gitarovky The Kooks sa prihnali tmavé oblaky a zdvihol sa silný vietor. Ten nasledovali dážď a krupobitie. „Choďte sa skryť, prichádza Mordor,“ zaznelo z úst organizátora pred plánovanou poslednou skladbou skupiny okolo frontmana Luka Pitcharda. The Kooks si však z celej veci nerobili ťažkú hlavu a fanúšikom neskôr zahrali zo strechy toi-toi búdky.

Po prvých poryvoch vetra sa okamžite zodvihlo všetko, čo nebolo poriadne pripevnené, z niektorých stánkov ostala len vetrom zmietaná konštrukcia. Okrem odfúknutých stanov sa však nikomu nič vážne nestalo, tragédia podobná tej na Pohode 2009 sa, našťastie, nekonala.

Po búrke bol už len jediný koncert. Skrillex sa rozhodol odohrať improvizovaný set v jednom z koncertných stanov, keďže hlavné pódiá boli až do piatka mimo prevádzky. Hovorilo sa dokonca až o polmetrovom posunutí hlavného stage.

Zhoda náhod

Po osudnej búrke nastal chaos medzi návštevníkmi a čiastočne aj organizátormi. Chvíľu sa šírili protichodné pokyny, no časom sa situácia stabilizovala. Festivalníci aj napriek kymácajúcemu sa a podfukovanému stanu veselo popíjali a kričali obľúbený mierne vulgárny pokrik. Problém bol hlavne v zlej informovanosti návštevníkov, ktorí sa museli všetko dozvedať prakticky iba virálne.

Organizátori však robili, čo mohli. Ešte pred búrkou nastal problém s bubeníkom švédskej hardcoreovej kapely Refused, ktorý ostal pre zrušený let uväznený v Zürichu. Koncert sa zo siedmej presunul na jednu v noci, no vtedy ostal bubeník pre zmenu uväznený na ceste do areálu, na ktorú popadali stromy.

Najväčším sklamaním pre väčšinu návštevníkov sa stalo zrušenie koncertu Faith No More. S obrovskou dávkou optimizmu sa dá povedať, že keďže sa často stáva, že po dlho očakávanom koncerte vašej najobľúbenejšej kapely ostanete sklamaní, ostali Faith No More pre mnohých stále vysnívane dokonalí.