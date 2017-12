Máme to v sebe, aj keby sme nechceli

Ak človek prijíma len cudziu kultúru, stráca sebavedomie, vraví kapelník world music skupiny Banda.

6. júl 2012 o 15:00 Zuzana Uličianska

Ľudovú hudbu počuť teraz aj v multiplexoch. Do slovenského filmu Tanec medzi črepinami nahrala asi tretinu pesničiek skupina Banda, ktorej lídrom je SAMO SMETANA.

O čo vám v Bande ide?

Základ našej kapely tvoria dlhoroční folkloristi, ktorých deprimoval folklórny mainstream nevychádzajúci už z originálnej tradície, ale len z partitúr akýchsi folklórnych guru – upravovateľov, čo sa do folkloristickej praxe dostalo v 50. rokov 20. storočia.

Hovoríte o Svetozárovi Stračinovi?

On bol z nich ešte ten najlepší, lebo dobre poznal originálny hudobný materiál. Muzikanti však zvyčajne hrali bez vlastného zážitku z pôvodného folklóru, bez jeho detailného poznania. Boli sme z toho sklamaní a začali sme sa venovať hudbe, ktorá ide až na dreň. Študovali sme staré nahrávky dedinských muzikantov a učili sme sa podľa nich hrať aj s ich „nedokonalosťami“, ktoré dovtedajší upravovatelia spoľahlivo odfiltrovali, čím odstránili originalitu a istú modernosť tejto muziky. Neskôr sme však pocítili potrebu tvoriť a kombinovať naše tradičné hudobné prvky s inými žánrami – napríklad so starou hudbou, s blues, džezom, populárnou hudbou či s muzikou iných národov.

Je hudba z niektorých regiónov Slovenska viac pripravená na podobné žánrové posuny ako iná?

Áno, niektoré pesničky sa dajú spracovať lepšie, podľa toho, ako sa v danej oblasti frázuje. Napríklad hudba zo severných regiónov sa lepšie vkladá do iných rytmov ako tá, v ktorej je plávajúci rytmus či nepravidelné rytmické členenie (rôzne druhy tzv. duvajového rytmu), ako je to bežné v iných regiónoch. Snažíme sa nájsť v každej oblasti niečo, čo by mohlo byť blízke aj dnešným ľuďom. Veľmi dbáme na texty, aby dali ucelenú výpoveď, čo je v tradičných tanečných piesňach skôr výnimočné. Zameriavame sa na neopočúvané, veľkej väčšine ľudí neznáme piesne.

Hudbu z ktorých regiónov môžeme nakoniec vo filme počuť?

Naša Banda má širší repertoár, ale Marek Ťapák si vybral hlavne hudbu zo stredného a východného Slovenska, takže do filmu sa dostali piesne z Čierneho Balogu, hornej Nitry, Zemplína, goralské zo severnej Oravy, ale aj rusínske, napríklad pri jednej zo záverečných scén zaznie starobylá obradná pieseň z Kojšova na Spiši. Z našej produkcie je aj poľský Mazurek z Mazowska. Ostatní interpreti sa postarali o muziku z Podpoľania, Maďarska, Rumunska, Poľska a je tam aj niekoľko regionálne nevyhranených, špecificky filmových skladieb z pera Tona Popoviča.

Niektoré hudby ste dorábali aj špeciálne pre film?

Asi polovicu pesničiek sme nahrali už predtým, časť z nich sa objavila aj na CD Banda jedna, ale viaceré z nich sme pre film zvukovo dorábali. Ďalšie sme robili špeciálne pre film, aby zodpovedali nálade jednotlivých scén.

Banda Banda vznikla v roku 2003. Účinkovala na veľkých festivaloch Pohoda Trenčín, Lodenica Piešťany, FF Východná, MFF Myjava, Náměšť nad Oslavou v ČR, v Ľubline v Poľsku, koncertovala v Nórsku, Maďarsku, Poľsku a Taliansku, tento rok vystúpi v Nemecku a Rakúsku. Na prelome rokov 2010 a 2011 vydala prvé štúdiové CD BANDA jedna (Pro Etno & Pavian records ), ktoré sa umiestnilo ako prvý zo slovenských worldmusic albumov v prvej desiatke prestížneho rebríčka World Music Chards Europe. Počas leta zahrajú na Pohode, Vrbovských vetroch, na festivale v Rejdovej či na Kremnických gagoch.

Vo výsledku pôsobí soundtrack jednoliato, hoci sa na ňom podieľali mnohí hudobníci aj početné kapely. Ako ste sa našli?

Myslím, že tradičnú hudbu karpatských národov pri všetkej svojej odlišnosti niečo spája. Niektoré návrhy na interpretov zo Slovenska a Poľska som pre pôvodné tanečné predstavenie Marekovi ponúkol ja, niektoré zas, hlavne tie z Maďarska či Rumunska, choreograf Ervin Varga.

Na tlačovke k filme ste sa vyjadrili, že ste nechceli používať bežné prístupy slovenskej worldmusic. Čo ste tým mysleli?

Niekedy si hudobníci zoberú z ľudovej pesničky len jej melódiu a slová, a tie potom dajú do rockového, džezového či popového šatu. My sme však chceli z folklóru zobrať viac, napríklad aj spôsob, akým v ľudovke hrajú sprievodné nástroje, alebo použiť tradičné primášske cifry atď. Naša kapela vychádza z atmosféry hudobnej predlohy, z emócií ukrytých v textoch. Pomocou tvorivých aranžmánov sme hľadali možnosti, ako ich umocniť.

Ako napríklad vznikne tango na ľudové motívy?

Pri aranžovaní tejto pesničky sme vedome vôbec nechceli robiť nejakú milongu alebo tango, bolo to zakódované v tej piesni. Náš folklór, najmä jeho staršie vrstvy, má niečo spoločné s africkou či latinskoamerickou hudbou, má v sebe akýsi základ, ktorý sa nachádza aj v iných častiach sveta.

Dali ste sa pri svojej tvorbe trochu inšpirovať aj spôsobom, akým si svoj folklór spropagovali Íri?

Sčasti možno áno. Ešte donedávna s nami hral aj perkusionista Roman Kozák, ktorý sa zaoberá keltskou hudbou a hrá na rámových bubnoch. Archeológovia a hudobní historici objavili, že kedysi dávno sme ich na našom území tiež mali. Nevieme, aké rytmy sa tu vtedy hrali, ale zrejme súviseli aj so šamanskými obradmi. Bubny sú emocionálne veľmi pôsobivé, majú moc dostať nás do tranzu. To sme odrazu pocítili aj v našej muzike.

Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí folklór nemusia?

Z môjho pohľadu prichádzajú o veľa. Moje deti majú tiež rady aj iné žánre, ale počúvaním ľudovej hudby prídu do styku s niečím, čo je naším dedičstvom. Ak človek prijíma len cudziu kultúru, stráca sebavedomie. Niečo z ľudovej hudby máme v sebe, aj keby sme nechceli.