Elton John dnes odštartuje turné – na Slovensku

Slávny britský hudobník hrá dnes večer opäť v Bratislave.

10. júl 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Dnešný dvojhodinový koncert slávneho britského hudobníka v Bratislave je úvodom jeho európskeho turné.

V júni 2005 hral na nábreží Dunaja v Bratislave. Zadarmo. Koncert bol totiž súčasťou promo kampane mobilného operátora. Kto chce vidieť Eltona Johna druhýkrát, musí sa dnes o 20.00 h vybrať na Zimný štadión Ondreja Nepelu a zaplatiť si. V ponuke sú viaceré druhy lístkov – od sumy 49 až po 250 eur.

Slávny britský hudobník sa nedávno objavil v rámci galakoncertu k výročiu britskej kráľovnej, od ktorej v roku 1998 dostal titul sir, minulý týždeň zase zavítal na festival v španielskej Ibize. Do Bratislavy prichádza so svojou skupinou odštartovať turné Greatest Hits Live 2012.

Z názvu je jasné, o čo pôjde – bude to prehliadka toho najznámejšieho, čo za štyridsať rokov na scéne urobil. Zaznejú hity ako Rocket Man, Crocodile Rock, Sacrifice, Nikita, I'm Still Standing či oscarová Can You Feel The Love Tonight z úspešného animovaného filmu Leví kráľ.

V marci oslávil 65. narodeniny a o živote dôchodcu zjavne nerozmýšľa. Naopak – energie má viac ako mnohí tridsiatnici. Turné, ktoré sa začne v Bratislave, potrvá do septembra a obsahuje šestnásť zastávok, v októbri k nemu pridá jedenásť večerov v Las Vegas s programom Milion Dollar Piano.

Okrem toho už tento rok nahral aj ďalší, v poradí 31. štúdiový album s názvom The Diving Board. Zaujímavý je tým, že od roku 1979 je to len jeho druhá nahrávka bez tradičnej sprievodnej skupiny. „Je to moja najvzrušujúcejšia nahrávka, akú som neurobil už veľmi, veľmi dlho,“ napísal na svoju webovú stránku. Že to nemusí byť len tradičné promo vyhlásenie, dokazuje, že album produkoval T–Bone Burnett, ktorý vraj Eltonovi poradil, aby sa vrátil k nahrávaniu v triu s basou a bicími, ako to robieval v úplných začiatkoch svojej kariéry.

Dátum vydania tohto CD je začiatok budúceho roka, no už budúci týždeň vychádza kniha Love Is The Cure, v ktorej slávny hudobník píše „o živote, stratách a konci AIDS“ plus boxset jeho piatich albumov z rokov 1970 – 1973.