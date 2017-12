Zóny Carpathie sú hádankou

Možno to bola posádka lietadla

(úryvok)

Po mesiacoch som znova v Heleninej dedine. Prichádzam hlboko v noci. Chvíľu sa ešte rozprávam s rodičmi, ktorí ma čakali, a potom si všetci líhame spať. Sníva sa mi hudba. Je nová, svieža a cítim, že je úžasná. Pokojné nástroje sprevádzajú zvláštne zastretý spievajúci anglický ženský hlas v melódii, ktorú som doteraz nikdy nepočul. Môj mozog tak vyplavuje a prehráva kompiláciu tónov a slov, akoby sa znova tešil zo svojho odpočinku tu doma. Ráno sa budím a chvíľu sedím na bielej osvetlenej posteli, v ktorej sa odráža homogénna bledomodrá obloha. Rozmýšľam nad nočnou hudbou, ktorá mi znela v hlave a ktorú ešte stále cítim. Skomponovala sa sama? Ak áno, prečo ju teraz nedokážem celú vyvolať? Čo musím urobiť preto, aby som ju dostal pevne do mysle a potom ju dokázal zaspievať svojej žene, aby ma mohla sprevádzať na piane? Alebo čo musím spraviť preto, aby som nafotil snové statické obrazy, ktoré sú v bdení iba neúplnými zábleskmi širokých nočných prežívaní? Potom z postele vstávam a idem k rodičom. Otec mi znovu opakuje, že som schudol a že som mal ešte spať. Mama pripravuje raňajky. Hovorím, že sa blíži čas, keď musím odovzdať prázdnu muníciu s vrtuľkami. Obaja ma znova odhovárajú a ja znovu oponujem. Chvíľu sa ešte rozprávame, vzápätí sadám do auta a miznem. Prechádzam cez Zvláštne mesto a o chvíľu končím v Zóne 1. Zastavujem v predposlednej dedine pod Mazgalicou pri hnedom drevenom dome, kde žije Mirko. Pýtam sa ho na mínometné granáty a on potvrdzuje, že ich má. Stojím pred červenou bránou bez hrdze, čakám, po chvíli Mirko vychádza a v rukách naozaj nesie dve kovové kuželky s vrtuľkami. Čierne bakelitové jazyky na ich začiatkoch chlipne čakajú na kontakt. Odmietam a potom spolu ideme za Jožkom. Míňame miesto, kde ako chlapec našiel plechy, vrtule, motor, sklo a ďalšie rozbité predmety, premiešané so šiestimi ihlicami, šiestimi píšťalami, šiestimi stehennými kosťami, s článkami z tridsiatich prstov rúk a tridsiatich prstov nôh, črepiny z troch hláv a veľa ďalších celých aj rozbitých kostí. Možno to bola posádka lietadla, ktoré sa vracalo z priestoru nad Heleninou dedinou, kde pred niekoľkými minútami odovzdalo zemi dve cudzokrajné bomby. Míňame malý pamätník a pokračujeme ďalej. Blížime sa k obrovskému oceľovému špicu, ktorý chcem venovať otcovi do jeho zbierky. Prichádzame k nemu na kopec, Mirko ho dvíha na plece a chce zniesť. Lenže ja zisťujem, že je to znova omyl, znova je to munícia plná trhaviny, a tak odchádzame. Sme takmer pri aute, keď naše lýtka zaplavuje čierna mazľavá tekutina.