Filmové premiéry v našich kinách

Amazing Spider-Man 3D, Až vyjde mesiac, Magic Mike, Tak fajn.

11. júl 2012 o 18:41 Miloš Ščepka

Amazing Spider-Man 3D

USA 2012. The Amazing Spider-Man. 137 minút. Scenár: James Vanderbilt, Alvin Sargent, Steve Kloves. Réžia: Marc Webb. Kamera: John Schwartzman. Strih: Alan Edward Bell, Michael McCusker, Pietro Scalia. Hudba: James Horner. Účinkujú: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field, Martin Sheen, Denis Leary, C. Thomas Howell, Chris Zylka, Stan Lee, Irrfan Khan, Kelsey Chow, Michael Massee, Michael Papajohn, Skyler Gisondo, Embeth Davidtz a ďalší.

Z obchodných dôvodov sa štúdiá Sony v roku 2010 rozhodli, že nenakrútia štvrtého Spider Mana v réžii Sama Raimiho a s Tobeyom Maguirem v hlavnej role, ale začnú celú ságu odznova, s novými tvorcami i hercami. A tak tu máme starého známeho komiksového hrdinu v úplne novom filme. Znie to neuveriteľne, ale bláznivý marketingový ťah sa podaril: podnik s investíciami okolo 215 miliónov dolárov, v réžii prevažne televízneho tvorcu Marca Webba (The Office, Lone Star) a s málo známym Andrewom Garfieldom v hlavnej role za 6 dní utŕžil 341,6 milióna!

Až vyjde mesiac

USA 2012. Moonrise Kingdom. 94 minút. Scenár: Wes Anderson, Roman Coppola. Réžia: Wes Anderson. Kamera: Robert D. Yeoman. Strih: Andrew Weisblum. Hudba: Alexandre Desplat. Účinkujú: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Kara Hayward, Jared Gilman, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Frances McDormand, Harvey Keitel, Bob Balaban, Neal Huff a ďalší.

Tvorcu bláznivých filmov Taká zvláštna rodinka, Život pod vodou a Darjeeling s ručením obmedzeným Wesa Andersona kritika opatrne nazýva „filmárom s jednoznačným originálnym rukopisom“. Isté je, že jeho tvorba nie je určená všetkým – a niektoré jeho filmy považuje za dobré skutočne iba hŕstka verných fanúšikov. No zdá sa, že hviezdne obsadená retrokomédia Moonrise Kingdom o dvojici detských outsiderov, ktorá sa rozhodne ujsť do divočiny, je zásahom do čierneho. Pochvaľujú si ju rovnako kritici aj diváci.

Magic Mike

USA 2012. 110 minút. Scenár: Reid Carolin. Réžia: Steven Soderbergh. Kamera: Peter Andrews. Strih: Mary Ann Bernard. Hudba: rôzni autori. Účinkujú: Alex Pettyfer, Channing Tatum, Matthew McConaughey, Matt Bomer, Wendi McLendon-Covey, Joe Manganiello, Olivia Munn, Betsy Brandt, Mircea Monroe, Riley Keough, Adam Rodriguez, Kevin Nash, Cody Horn, Micaela Johnson, Michelle Clunie a ďalší.

Po amatérskych striptéroch z komédie Do naha! prišli do kín profesionáli a za 10 dní len v USA zinkasovali 72,7 miliónov dolárov. Príbeh, voľne inšpirovaný skúsenosťami Chaninga Tatuma, ktorý prv než sa stal filmovou hviezdou, skutočne pôsobil ako „exotický tanečník“, do scenára spracoval na poli hraného filmu debutujúci Reid Carolin a zrežíroval nezastaviteľný Steven Soderbergh. Pod pseudonymami kameramana Petra Andrewsa a strihačky Mary Ann Bernard sa už tradične ukrýva sám režisér. České kiná film uvádzajú pod názvom Bez kalhot.

Tak fajn

Slovenská republika 2012. 90 min. Námet, scenár, réžia, kamera: Pavol Janík ml. Strih: Robert Polewski. Hudba: rôzni autori. Účinkujú: Majo Labuda, Barbora Žilecká, Tomáš Palonder, Zuzana Norisová, Marián Labuda, Andrea Járová, Zuzana Plačková a ďalší.

Po Tigroch v meste Juraja Krasnohorského prichádza ďalší slovenský debutant Pavol Janík mladší a jeho “ľahká letná hudobná komédia” o nepodarených prázdninách v Chorvátsku. Milan sa rozhodne požiadať svoju priateľku Beatu o ruku na romantickej dovolenke. Večný party živel Miki sa im to rozhodne zorganizovať. Veci sa mu však vymykajú z rúk a jedna katastrofa stíha druhú. Tvorca svoj opus charakterizoval výstižne: „Krásna scenéria jadranskej pláže a zábery plné slnka podčiarkujú príjemnú ľahkú letnú atmosféru umocnenú hudobnými hitmi populárnych autorov.“