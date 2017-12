Čo vás čaká zajtra na Guns N’ Roses

Začiatkom, aj koncom 90. rokov by to bola veľká udalosť. Dnes je v tej skupine len jediný člen z najslávnejšej zostavy a o jeho forme sú pochybnosti, no mnohí slovenskí fanúšikovia sa tešia, že už konečne uvidia Guns N’ Roses naživo.

12. júl 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Axl Rose a jeho kostým na pesničku November Rain.(Zdroj: SITA/AP)

Písmo: A - | A + 3 19 Svoj prvý koncert na Slovensku odohrá skupina Guns N’ Roses zajtra na piešťanskom letisku. BRATISLAVA. Večerné prekvapenia Speváka Axla Rosea sprevádzajú traja gitaristi, dvaja klávesáci a basgitarista s bubeníkom. Jeho bývalý kolega Slash (ktorý práve dostal hviezdu na Chodníku slávy v Hollywoode) svoj odchod z kapely rovnako ako ďalší bývalí členovia považuje za definitívny. Aj to bol dôvod, prečo Guns N’ Roses neboli na jar tohto roka uvedení do Rokenrolovej siene slávy osobne. Zajtrajší koncert je bonusom v rámci festivalu Topfest. Podľa organizátorov to bude dvojhodinová šou s oficiálnym začiatkom o piatej popoludní. Najskôr zahrajú Siempre & Lukáš Adamec, Dorian Gray, Arakain & Lucie Bílá. Presný čas vystúpenia hlavných hviezd vzhľadom na ich povestné meškania daný nie je, má to byť „vo večerných hodinách“. Na víkendovom koncerte v Sofii zaznelo takmer štyridsať skladieb. Z posledného albumu Chinese Democracy (2008) výrazne menej vecí ako z rekordného debutu Appetite for Destruction (1987), nechýbali ani balady November Rain a Don’t Cry. Najväčším prekvapením súčasného repertoáru je veľa prevzatých skladieb. Dylanova Knockin’ On Heaven’s a McCartneyho Live And Let Die sú tradičné kúsky, pribudli Rolling Stones (Dead Flowers), AC/DC (Whole Lotta Rosie), prišlo aj na Pink Floyd, Sinatru či dokonca na Massive Attack. S asistenciou polície Zoznam kapelových požiadaviek by bol na samostatný článok, stačí spomenúť, že mal vyše päťdesiat strán a obsahoval napríklad aj malú telocvičňu vedľa šatne. Hudobníci so sprievodným tímom cestujú v šiestich autobusoch a desiatich kamiónoch. Požaduje hladký presun s asistenciou polície (čo môže súvisieť s tým, že po nedávnom koncerte vo Francúzsku ukradli Axlovi šperky za 200-tisíc dolárov). Areál piešťanského letiska je veľký, podľa organizátorov sa už predalo niekoľko tisíc lístkov a stále ich zostáva dosť. Ceny na mieste budú rovnaké ako v predpredaji – od 20 po 59 eur na státie, kto chce sedieť, dostať občerstvenie, cédečko, tričko aj parkovacie miesto, musí si kúpiť VIP platinum lístok za 199 eur.