Skupina Florence and The Machine zrušila koncerty pre problémy speváčky

Speváčka Florence Welchová stratila hlas.

11. júl 2012 o 20:42 TASR

LONDÝN. Britská skupina Florence and The Machine zrušila dva koncerty svojho európskeho turné, pretože speváčka Florence Welchová stratila hlas. Lekári ju upozornili, že ak by napriek zdravotným problémom koncerty odspievala, hrozia jej nezvratné problémy s hlasivkami.

Sedemčlenná alternatívno-rocková skupina, ktorá získala prestížne ocenenie BRIT Awards a bola nominovaná na hudobné ceny Grammy, mala odohrať koncerty vo štvrtok na festivale Benicassim v Španielsku a o dva dni neskôr v Portugalsku na festivale Optimus Alive!

Florence Welchová sa ospravedlnila fanúšikom prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Twitter. "Nemôžem spievať aspoň týždeň. Cítila som, že mi tam niečo prasklo, bolo to desivé," napísala speváčka podľa agentúry AP.

Skupina na čele s nápadnou rusovláskou má na konte dva albumy - Lungs z roku 2009 a Ceremonials, ktorý vyšiel minulý rok.