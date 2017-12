Starci na punku za Husáka

Pankáči len pijú, drogujú, a zle sa učia, ale prejde ich to. Takéto filmy sa nakrúcali za socializmu.

13. júl 2012 o 0:00 Boris Zemko

Český film Don't Stop zaujme hudbou a atmosférou. Ostatné je zlé.

„Chytili tě háčkama, nakrměj tě sračkama.“ To je síce pravda, ale prečo aj vo filme o punku. Keď si režisér spomína na mladosť, nemal by to so sentimentom preháňať.

Toto má byť punk?

Mladí herci hovorili, že na to, aby sa vžili do rolí z 80. rokov, im vlastne stačilo vypočuť si jedinú platňu The Clash London Calling. To nemusí nič znamenať, ale už od začiatku bolo na tomto filme čosi podozrivé.

Už len ten názov Don't Stop. Pripomenie Mercuryho Don't stop me now či ešte horšie Mr. DJ don't stop the music. Toto má byť punk?

Napokon z toho vyšli recitačné preteky na očakávaný scenár s hlúpymi dialógmi, kde sa všetci tvária veľmi ustarostene. „To, že je niečo primitívne, ešte neznamená, že to nemôže vyvolať žiaduci efekt!“ Držte ma!

Klišé, že punkeri nevedia hrať, nedokazuje tentoraz hudba, ktorá je celkom vydarená, ale herecké výkony. Inak len pijú, drogujú a všetci sa zle učia, ale po jediných prázdninách ich to pustí.

Horká kaše II.

Začnú sa učiť so slušným dievčaťom, opustia zlých kamarátov. Sú to asi takí rebeli ako Starci na chmeli. Len hlavný hrdina nie je žiadny Vladimír Pucholt.

Kritické sondy do života mládeže sa nakrúcali za socializmu a vtedy by aj tento film po veľmi miernom prestrihaní komunisti asi povolili. Namiesto sliny sme predsa použili bielu farbu, súdruh tajomník. Don't Stop by asi tak v roku 1988 zapadol k dvojičke o metalistoch Horká kaše a v tom čase by ho určite mnohí ocenili. Nad dejom by sa prižmúrili obe oči a mládež by ocenila už spomínanú hudbu.

Výborne je vystihnutá aj atmosféra 80. rokov, a ten, kto si ich chce pripomenúť, môže ísť do kina. No spokojnejší bude, ak ho punk nezasiahol a ani o ňom nechce nič vedieť. Bude sa baviť na smiešnych chlapcoch, ktorí sa správajú ako klauni a sú predsa úplne iní ako my všetci.

Kto to nezažil, asi z filmu nepochopí, aké neznesiteľné bolo, keď do éteru jačal Biééély kvet a Hanka Zagorová presviedčala, že je „naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné“ – a aká radosť bola potom počuť napríklad GBH. Ukázať párkrát Husáka je málo.