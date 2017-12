Guns a Axl zneli trochu falošne, ale to predsa neprekáža

Líder Guns N´ Roses Axl Rose sa počas svojho prvého koncertu na Slovensku snažil a časté falošné tóny jeho fanúšikom neprekážali.

14. júl 2012 o 13:38 Tomáš Prokop, Tomáš Prokop, Michal Trško

Je to stále on a spoznali by ste ho. Axl Rose s kapelou so začiatkom svojho piešťanského koncertu meškal len osemdesiat minút, inde dokážu aj viac než tri hodiny.

Dvadsaťtisícový dav si však počkal a dočkal sa legendárnych Guns N´ Roses.

Tí už zďaleka nie sú tak populárni ako na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, ale stále je to kapela, ktorá vie pritiahnuť veľkú pozornosť.

Na piešťanskom letisku sa striedali staršie ročníky so strednou generáciou. Nechýbali však ani tínedžeri, ktorí ešte neboli na svete, keď spevák Axl Rose vypredával futbalové štadióny po celej Amerike.

Aj čas ísť po pivo

Čerstvý päťdesiatnik už okolo seba kapelu, v ktorej mu chrbát kryl legendárny gitarista Slash, nemá, ale publikum stále dokáže zabaviť.

V Piešťanoch odspieval takmer trojhodinový koncert, z ktorého ľudia odchádzali v dobrej nálade.

„Niektoré piesne sú nuda, ale iné sú dobré. Axl sa snaží a tie najlepšie pesničky zaspieval dobre,“ hovoril jeden z jeho mladších fanúšikov.

Falošné tóny jednoducho počuli aj skalní fanúšikovia, ak sa však prídete pozrieť na hrdinu svojej mladosti, veľa mu odpustíte. „Je to fajn koncert, hrajú aj pesničky, počas ktorých sa dá ísť po pivo,“ vysvetľoval zase ďalší.

Koncert sa začal menej známymi piesňami a publikum príliš nadšené nebolo. Postupne sa však dostali do nálady.

Prekvapujúco sa s pribúdajúcimi minútami zlepšoval aj Axlov spevácky výkon. Nedal sa označiť za čistý, ale skôr poctivý.

Vek, drogy a alkohol sa podpísali na jeho výkone najmä pri pomalších veciach, ale ľudom to nakoniec vôbec neprekážalo.

Dočkali sa prierezu kariéry hardrockovej legendy z Los Angeles. Guns nezabudli ani na jeden z najväčších hitov.

Publikum si tak zaspievalo Sweet Child of mine, Welcome to the Jungle, Don´t cry, November Rain či Knockin´on Heaven´s Door od Boba Dylana.

Ak si však chcete napríklad November Rain vychutnať v starej forme, zapnite si Youtube.

video //www.youtube.com/embed/sFwqOrACa28

Na záver aj Slovakia

Najväčší úspech zožal Guns v Piešťanoch na úplný záver, kedy veľkú šou zakončila skupina spolu s ohňostrojom za tónov Paradise City.

Pôvodné Guns N´ Roses bolo o osobnostiach v skupine. Dnes je hlavne o Axlovi. Jeho sedemčlenná kapela síce hrá dobre, ale ľudia sa tešia hlavne na neho.

V Piešťanoch nesklamal ani v menení sák, klobúkov, tričiek či v energických tancoch.

Hoci prvú hodinu sa publiku takmer neprihovoril, na záver si dokonca aj spomenul, kde to vlastne hrá, keď sa lúčil s pozdravom: „Thank you, Slovakia.“