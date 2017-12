Čo na to asi povedia ortodoxní rockeri

Slávna americká skupina Linkin Park sa drží aktuálnych trendov. Na albume Living Things predstavila svoju víziu alternatívneho rocku.

15. júl 2012 o 15:52 Michal Durdovanský

Slávna americká skupina Linkin Park sa drží aktuálnych trendov. Na albume Living Things predstavila svoju víziu alternatívneho rocku.

Niektoré kapely hrajú od začiatku svojej kariéry až do svojho hudobného dôchodku to isté. Niektoré z nich sa zvezú na aktuálnej vlne záujmu o určitý žáner, niektoré ich samy vymyslia a niektoré stavia na časom osvedčené retro.

Na prelome tisícročí americkému hudobnému trhu dominovala kombinácia rocku, metalu a rapu s prímesou elektroniky nazývaná nu-metal. Spropagovali ho kapely ako Korn alebo Limp Bizkit, v roku 2001 ich však predajmi pokorila kalifornská šestica Linkin Park. Z ich debutového albumu Hybrid Theory sa predalo viac ako 22 miliónov kusov.

Od metalu k elektronike

Druhý album Meteora pokračoval v úspešnom trende, no v roku 2007 prišli so slávnym producentom Rickom Rubinom s nahrávkou Minutes To Midnight, ktorá viac ako na metal kládla dôraz na alternatívny rock a hudobné i zvukové experimenty. Ešte ďalej zašli na albume A Thousand Suns, jeho elektronický hudobný kabát niektorí skalní fanúšikovia doteraz nerozdýchali.

Dalo by sa povedať, že Linkin Park na aktuálnej nahrávke Living Things našli pre seba ideálny pomer medzi starými albumami a stále neukojenou chuťou skúšať nové veci. Úvodná Lost In Echo predstavuje poprockový kompromis medzi tanečným dupstepom a metalcorom a naznačuje smerovanie celej nahrávky.

Linkin Park majú vlastnú a celkom originálnu víziu moderného alternatívneho rocku, ktorý sa nespolieha len na klasické nástroje. Priestor dostávajú elektronika a klávesy, gitary a bicie už netvoria chrbtovú kosť nahrávky, no sú dôležitou súčasťou celku. Ortodoxní rockeri však budú skupinu s najvyššou pravdepodobnosťou zatracovať.

Prenasledovaní

Skupina sa na aktuálnych živých vystúpeniach snaží dať popri osvedčených klasikách priestor aj novej tvorbe, ktorá u obecenstva nežne až také ovácie. Linkin Park teda už do konca kariéry bude prenasledovať ich slávna minulosť.

Ťažko povedať, či by bez nej mali novšie nahrávky toľkú pozornosť. Na rozdiel od predchádzajúcich albumov ponúkne Living Things kvalitatívne vyvážený a primerane dlhý, zároveň však i zvukovo rozháraný materiál, ktorý obsahuje zopár silných skladieb, no chýba mu výraznejší hit.