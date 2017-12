Zomrel Jon Lord z legendárnej skupiny Deep Purple

Bývalý klávesista a spoluzakladateľ legendárnej skupiny Deep Purple zomrel vo veku 71 rokov.

16. júl 2012 o 21:47 TASR

Britský rocker Jon Lord, bývalý klávesista a spoluzakladateľ legendárnej skupiny Deep Purple, zomrel vo veku 71 rokov.

Vo vyhlásení na Lordovej oficiálnej webovej stránke sa píše, že hudobníka, narodeného v anglickom meste Leicester, postihla v Londýne smrteľná pľúcna embólia po dlhom boji s rakovinou pankreasu.

Lord bol spoluautorom niektorých z najslávnejších skladieb skupiny Deep Purple, vrátane hitu Smoke on the Water. Neskôr, po odchode z kapely v roku 2002, rozbehol úspešnú sólovú kariéru. V oznámení na jeho webovej stránke sa uvádza, že Lord zomrel obkolesený milujúcou rodinou.

Začiatkom tohto mesiaca Lord zrušil vystúpenie so svojím klasickým hudobným dielom Durham Concerto v Nemecku. Vtedy jeho webová stránka uisťovala fanúšikov, že "nie je dôvod znepokojovať sa, ale jeho obvyklá liečba trvá o niečo dlhšie, než sa predpokladalo".

Lord napísal vlani fanúšikom, že bojuje s rakovinou a urobí si prestávku od účinkovania, počas ktorej "podstúpi liečbu a bude sa zotavovať".

"Samozrejme, ďalej budem skladať hudbu - v mojom svete to jednoducho musí byť súčasť terapie. Naplno očakávam, že nasledujúci rok sa znovu dostanem do dobrej kondície," napísal hudobník v auguste 2011.

Lord začal s hudbou hraním na klavíri; najprv chodil na hodiny klasickej hudby, potom prešiel na rock'n'roll.

Po presťahovaní do Londýna navštevoval školu dramatického umenia a v roku 1964 sa stal členom bluesovej skupiny Artwoods. Neskôr išiel na turné so skupinou Flowerpot Men, ktorá bola známa hitom "Let's Go To San Francisco", a v roku 1968 sa už pridal k Deep Purple.

Skupina Deep Purple predala vyše 100 miliónov albumov, rozpadla sa v roku 1976.

Lord pokračoval v skupine Whitesnake a neskôr v obnovenej kapele Deep Purple.

Zdroj: Associated Press