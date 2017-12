Zomrela prvá ženská country superstar Kitty Wellsová

Americká speváčka Kitty Wellsová, prvá ženská superstar hudby country, zomrela v pondelok vo veku 92 rokov.

17. júl 2012 o 6:21 TASR

NASHVILLE. Jej rodina uviedla, že príčinou boli komplikácie po mozgovej príhode.

Nahrávka It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels sa v roku 1952 stala prvou piesňou na čele country hitparády, ktorú spievala ženská sólová umelkyňa. Medzi jej ďalšie hity patrí Making Believe a verzia songu I Can't Stop Loving You.

V rozmedzí rokov 1953 až 1968 sa Wellsová vo viacerých hlasovaniach umiestnila ako najlepšia speváčka country. Z pomyselného trónu ju zosadila až Tammy Wynettová. Kitty Wellsová však príležitostne vystupovala až do svojich 80. rokov.

Zdroj: AP