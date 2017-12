Spisovateľ Balla: Čierne ticho, to je nádhera

Som s vašou ženou na jednej lodi

(úryvok)

S manželkou sme spolu nikam nechodili, iba raz za týždeň do kostola. Kráčala vedľa mňa a hanbila sa, že je so mnou. Myslela si, že v meste všetci vedia o mojej nevere. Cítila obrovské poníženie.

Chápal som ju.

„Môžem vás pozvať na kávu?“ opýtal sa farár, ktorý sa pri nás raz po omši zastavil. Manželka na okamih zmeravela. Nevedela, ako ďalej. Neďaleko kostola bolo bistro. Vošli sme dnu. Žena tam nikdy predtým nebola, ale všimla si, že farár je zorientovaný výborne. O mne nehovoriac. Sem som si po práci neraz zašiel aj s kolegyňami. Tu som okolo nich spriadal siete. Býval som pri tom veľmi výrečný a zábavný. Nie ako doma. Doma akoby sa vo mne všetko zaseklo. Ale nemal som dôvod doma byť vtipný! Tam by som vtipnosťou nič nezískal. Obsluha pred farára okamžite postavila kávu a minerálku.

„Viem, čo sa u vás deje,“ naklonil sa k mojej žene hneď, ako sme sa usadili. Žena sa na mňa zdesene pozrela. Mlčky som si miešal horúci nápoj. Nebolo mi všetko jedno. Zle začína ten farár, hneval som sa v duchu. Takto sme sa nedohodli! Dúfal som, že bude diskrétnejší a zvolí formu okľuky. Žena by sa pred ním bola sama otvorila. Ale chybu som urobil ja, nepochopil som, ako to má vymyslené: do kaviarne pozýval iba moju manželku. Ako sa môže pred ním otvoriť, keď tu sedím aj ja, príčina jej nešťastia? Lebo svoje nešťastie pripisovala mne, brala ma príliš vážne. Keby si ma nevšímala, všetko mohlo byť v poriadku.

Rozpačito som si prezeral známe zariadenie kaviarne, poťahy stoličiek, kávovar. Poháre so stopkami trčali z radov držiakov nad barovým pultom ako v nejakej sklárni.

„Ste výnimočná,“ povedal farár.

„Výnimočná? Prečo? Pokladajú ma za čudnú, nie výnimočnú. Čo to má byť? Ty si to zorganizoval?!“

Žena sa ku mne prudko obrátila, hoci v čase, keď sme sa zoznámili, ešte nerobievala prudké pohyby. Lenže po rokoch začala strácať dôstojnosť i sebaovládanie. Púšťala sa so mnou aj do bitiek, rozháňala sa, skákala okolo mňa, neraz som ju musel pevne uchopiť a držať.

Hľadím na farára, mykám plecom: „Ja som chcel iba pomôcť. Niečo sa už musí stať. Mala by si sa s niekým porozprávať. Myslel som si teda...“

„My s vašou pani manželkou sme na jednej lodi,“ poponáhľal sa s reakciou. „Máme síce Boha nad sebou, ale cítime, že to proste takto nestačí, keď my sme tu a Boh je strašne ďaleko.“