Tento týždeň idú do kín: Abraham Lincoln: Lovec upírov, Do Ríma s láskou, Vrásky z lásky.

18. júl 2012 o 16:52 aš

Abraham Lincoln: Lovec upírov

Abraham Lincoln: Vampire Hunter, USA 2012, 105 minút

Námet a scenár: Seth Grahame-Smith. Réžia: Timur Bekmambetov. Kamera: Caleb Deschanel. Strih: William Hoy. Hudba: Henry Jackman. Účinkujú: Benjamin Walker, Anthony Mackie, Dominic Cooper, Mary Elizabeth Winstead, Jimmi Simpson, Erin Wasson, Robin McLeavy, Alan Tudyk, Rufus Sewell, Marton Csokas, Joseph Mawle, Laura Cayouette, John Rothman a ďalší.

Premiéra 19. júla 2012

Bizarný román Setha Grahame Smitha, kombinujúci životopis prezidenta USA s hororovou líniou, zaujal producentov Tima Burtona (Nožnicovoruký Edward, Temné tiene) a Timura Bekmambetova (Denná hliadka, Wanted). Bekmambetov podľa neho nakrútil thriller s relatívne skromným rozpočtom 70 miliónov dolárov a bez superhviezd, zato s mnohými digitálnymi efektmi. Tržby ani po troch týždňoch od premiéry neprekročili 65,3 milióna a prevažná väčšina recenzií je neľútostne odmietavá.

Do Ríma s láskou

To Rome with Love, USA 2012, 102 minút

Scenár a réžia: Woody Allen. Kamera: Darius Khondji. Strih: Alisa Lepselter. Účinkujú: esse Eisenberg, Ellen Page, Woody Allen, Penélope Cruz, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Greta Gerwig, Alison Pill, Judy Davis, Ornella Muti, Riccardo Scamarcio, Alessandro Tiberi, Maricel Álvarez a ďalší.

Premiéra 19. júla 2012

Americký komik Woody Allen ani vo veku 77 rokov neprestáva nakrúcať. V novom miléniu opustil svoj milovaný New York a zamieril do Európy, kde už nakrúcal v Londýne, Paríži aj Barcelone. Svoj 42. celovečerný hraný film pre kiná nakrútil v Ríme – ako poklonu Večnému mestu. Opäť s množstvom známych hercov z Európy aj Ameriky, ale aj so sebou samým v jednej z hlavných postáv. Pôvodne malo ísť o moderné prerozprávanie Boccacciovho Dekameronu, no autorské zámery sa postupne zmenili. Medzi kritikmi no i divákmi vyvolal film zmiešané reakcie. Pod rovnakým názvom To Rome With Love vznikal v rokoch 1969-72 americký komediálny seriál.

Vrásky z lásky

Vrásky z lásky, ČR 2012, 101 minút

Scenár: Marek Epstein. Réžia: Jiří Strach. Kamera: Martin Šec. Strih: Jan Mattlach. Hudba: Jan Jirásek. Účinkujú: Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Jiřina Jirásková, Simona Stašová, Lenka Vlasáková, Taťjana Medvecká, Viktor Preiss, Jan Skopeček, Miriam Kantorková, Josef Somr, Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová, Oldřich Navrátil, Marek Taclík, Radek Holub, Jaroslava Obermaierová, Martin Stropnický, Radim Špaček a ďalší.

Premiéra 19. júla 2012

Ďalšiu z mnohých hviezdne obsadených českých komédií o starších a starých ľuďoch podľa scenára Marka Epsteina režíroval ako svoj druhý hraný celovečerný film pre kiná Jiří Strach, známy ako herec z filmov Učitel tance, Lotrando a Zubejda, Ať žijí rytíři! Česká kritika ho hodnotí ako vydarenú strednoprúdovú zábavu bez vyšších umeleckých ambícií, nakrútenú pre starších divákov. V českom rebríčku Top 20 sa film udržal 6 týždňov, počas ktorých ho videlo 41,9 tisíc divákov a utŕžil 5 miliónov korún.