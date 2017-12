Čo vidno pri mužskom striptíze

Fanúšikovia Stevena Soderbergha môžu byť prekvapení – Magic Mike je jeho film.

18. júl 2012 o 17:09 Kristína Kúdelová

Podľa upútavky to vyzerá na primitívnejší druh zábavy pre tínedžerky. Ale Magic Mike je pekný film z Ameriky, ktorý možno odporúčať aj mužom, najmä dospelým.

Panej v banke je podozrivé, keď k nej príde mladý muž, žiada o pôžičku a ako dôkaz, že zarába, predloží na stôl päťsto jednodolároviek. Iné bankovky ani žiadny účet nemá. Peniaze nedostáva vlastne ani na ruku, skôr do rozkroku, pretože pracuje v noci a v striptízovom klube. „Veľmi rada by som vám pomohla, žiaľ, vaša kredibilita je nízka,“ hovorí úradníčka a chlapec kýve hlavou. „Rozumiem,“ odpovedá jej, „párkrát ťuknete do počítača, vo svojom systéme nazbierate pár informácií a máte pocit, že o mne všetko viete.“

Príbeh tridsaťročného Mika, to je príbeh o klamlivom výzore a skutočných, ale neprejavených schopnostiach a ambíciách, a čosi podobné platí aj o obsahu a forme filmu Magic Mike, ktorý máme dnes v kinách.

Moja práca, to som ja?

Upútavka naň bola otrasná, vyvolávala predstavu, že to bude prinajlepšom bláznivá komédia pre tínedžerky, americký film v tom najpomýlenejšom zmysle slova. Fanúšikovia Stevena Soderbergha ani nemali šancu zistiť, že je to jeho robota.

Film samotný obsahuje – vlastne všetko, čo klamlivá upútavka sľubuje: sú v ňom výborné tanečné vystúpenia v priamočiarych erotických choreografiách. Má gýčovú estetiku nočného klubu (Mike a jeho kolegovia tancujú v klube Xquisite), medzi hercami je takmer úplne vyzlečený hollywoodsky herec Matthew McConaughey a vidieť v ňom ženy, ktoré od nadšenia vrieskajú ako zvery, keď zrazu ktosi napĺňa ich sexuálne fantázie. Nočný svet vypĺňajú ľahko získané peniaze, drogy, extáza a bezstarostné kamarátstvo.

A predsa tento film nie je tým, čím sa javí. McConaughey má len epizódnu postavu, hrá (a tentoraz naozaj dobre hrá) len šéfa klubu, ktorý Mikovi a neskôr aj jeho mladšiemu kamarátovi Adamovi poskytne ilúziu ľahko zarobených peňazí. Ale aj jeho prázdny pohľad počas horúcich klubových nocí vystihuje temné pozadie príbehu.

Soderbergh sa síce dlho a často zdržuje v baroch, no využíva to na to, aby opísal ich divné pravidlá pri zoznamovaní sa alebo kupovaní alkoholu – každý o každom vie, o čo mu ide, ale nesmie to dať jednoznačne najavo. Aj škaredé svetlá a všadeprítomné nevkusné zariadenie dokáže jemne a funkčne spracovať tak, aby vytvorili čo najstriedmejší a najvýtvarnejšie možný obraz, najmä vtedy, keď ho potrebuje na intímnejšie a dramatickejšie scény.

Jačiace ženy pri striptíze nie sú dôležité, Mike (jeho hrá bývalý profesionálny striptér) vie, že keď sa začne ráno, žiadnu z nich vlastne nezaujíma. Sám má záujem o ženu, ktorá je jeho tancami (a aj svojou reakciou na ne) čiastočne príjemne prekvapená, celkovo však – závisí od jednotlivých detailov choreografie – znechutená. Myslíš si, že táto moja práca, že to som ja? pýta sa jej. Chcel by ju presvedčiť, že má aj iné ambície, ale zatiaľ je uväznený vo vlastnej pohodlnosti. Také poznanie sa ťažko zjaví dvadsaťročnému chlapcovi. Ale tridsaťročnému už áno.

Popritom sa v Soderberghovom filme rozvíja aj druhý, paralelný príbeh o mladšom Mikovom kamarátovi Adamovi. Nejednoznačnosť ich konca je vyjadrená tým, že sa rôznymi cestami a zatiaľ nejasnými smermi vyvíjajú buď smerom k šťastiu, alebo k záhube.

Sex, lži a video

Na festivale v Sundance v roku 1989 debutoval Steven Soderbergh s filmom Sex, lži a video a o pár mesiacov neskôr vyhral v Cannes, kde ho vyhlásili za nádej amerického nezávislého filmu. Mal ambície nakrúcať striedme autorské filmy, ale Hollywood mal s ním aj iné plány, čo neochotne alebo ochotne (ktovie) prijal.

Film Magic Mike nakrútil za sedem miliónov dolárov, ale ako už sme spomenuli, upútavka je zostrihaná tak, že by mohol zarobiť oveľa viac – a aj by si to zaslúžil. Javí sa síce tak, akoby bol nakrútený pre pojašené ženy, ale rozpráva o mužoch, o ich identite a vážnych rozhodnutiach. A hoci bol propagovaný tak, že nebude nijako spoločensky alebo politicky zaťažený, je to jeden z najamerickejších filmov, aké dnes možno v kinách vidieť, v tom dobrom zmysle slova.