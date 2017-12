Od knižnej ceny ku kanvici

Cena ako trójsky kôň

(úryvok)

Odmietnutie ceny je vždy spojené s ošemetným rizikom. Príkladom môže byť Sartrovo odmietnutie prevziať si Nobelovu cenu v roku 1964, ktoré sám Sartre považoval za nešťastnú situáciu, ktorej sa snažil vopred vyhnúť, keď požiadal švédsku Kráľovskú akadémiu, aby ho zo zoznamu kandidátov vyškrtla. Nebyť toho, že sekretár akadémie niekam založil list, v ktorom Sartre taktne vysvetľoval, že po celý život odmieta všetky podobné ceny a jeho postoj by bol kompromitovaný, keby urobil výnimku pre Nobelovu cenu, mohla byť celá aféra zažehnaná. Keď už k tomu došlo, Sartre cenu odmietol tak neokázalo a ospravedlňujúco, ako to len bolo možné. Napriek tomu bolo jeho gesto vnímané širokou verejnosťou ako akt nesmierneho symbolického zneuctenia – a právom. Koniec koncov Sartre mohol nasledovať Georgea Bernarda Shawa, neochotne cenu prijať a takticky si nenechať značnú finančnú odmenu pre seba. Vysoko prestížnu príležitosť, pri ktorej by predniesol ďakovnú reč, mohol využiť na zviditeľnenie ľudí v núdzi, ktorým by peniaze prerozdelil. Odmietnutím i takéhoto minimálneho kontaktu s Nobelovou cenou sa Sartre pokúšal maximalizovať bariéry výmeny medzi kultúrnym kapitálom – vlastnou špecifickou dôležitosťou a hodnotou, ktorou disponoval ako umelec a intelektuál – a kapitálom švédskej akadémie, ktorý mu ponúkli. Z jeho pohľadu by totiž taká transakcia bola natoľko nevýhodná, natoľko by oslabila výšku jeho čistého symbolického majetku, že by inzerovaný „dar“ od akadémie bol vlastne trójskym koňom.