Pôvodne to mala byť len menšia rola

Hlavnú postavu v medzinárodnom filmovom projekte Move On dostala Slovenka Gabriela Marcinková.

22. júl 2012 o 17:37 Zuzana Uličianska

Move On je interaktívny road movie, ktorý sa bude do konca leta nakrúcať v ôsmich európskych krajinách.

„Je to unikátny interaktívny projekt, nič také si nepamätám,“ hovorí Drahomíra Juríková, šéfka marketingovej komunikácie Slovak Telekom. Film je totiž produktovou ideou, ktorá má podporiť mobilný internet.

Nepôjde o bežný „product placement“, Deutsche Telekom je priamo v úlohe producenta. Možnosť účinkovať vo filme dostali aj fanúšikovia, ktorí sa zaregistrovali na www.tvojfilm.sk. Na Slovensku ich bolo najviac zo všetkých participujúcich krajín. „Hlavný záujem bol o flirt s Madsom Mikkelsenom a o rolu taxikára,“ dodáva Juríková.

Slovenská herečka

Aj Gabriela Marcinková pôvodne robila konkurz len na jednu z menších postáv. „O dva týždne mi zatelefonovali agentky, či môžem prísť do Berlína, že by ma rád videl režisér,“ hovorí Marcinková, ktorá sa dostala do médií aj vďaka úlohe v medzinárodnom filme 360.

Ako dodáva, casting bol založený na improvizácii, režisér Asger Leth jej však ešte v ten večer volal, že bol spokojný. „O tri dni som už letela do Holandska,“ dodáva.

„Je fantastická, čo mám povedať, bola o 50 percent lepšia ako ostatné na castingu,“ vyjadril sa na bratislavskej tlačovke dánsky herec Mads Mikkelsen, stvárňujúci hlavnú postavu. Zatiaľ mali spolu len zopár ľahších scén, tie náročnejšie ich ešte len čakajú.

„Moja postava sa volá Blond Girl, ale našťastie som sa nemusela prefarbiť. Vstúpi do deja, zmení hlavného hrdinu i celý príbeh,“ vysvetľuje. Marcinková nebude dabovaná: „Zjavne aj môj prízvuk bol prijateľný,“ dodáva. Na nutnosť improvizácie, ktorá je vo filme vyvolaná jeho interaktivitou, sa teší, ale aj sa jej trochu obáva.

Profesionálny zloduch?

Mads Mikkelsen sa necíti ako profesionálny zloduch, hoci si ho diváci možno najviac pamätajú z bondovky Casino Royal, kde hral zákeráka Le Chiffre. „Záleží na to, v akých filmoch ste ma videli,“ zasmeje sa herec.

Považuje za svoje šťastie, že raz môže bojovať s obrovským škorpiónom s mečom a inokedy zas nakrúcať nízkorozpočtové realistické drámy. „Ak by som robil len jeden typ filmu neustále dookola, nudilo by ma to.“

Mads Mikkelsen nemá k žánru road movie žiadny špeciálny vzťah. „Nateraz som nakrútil iba jeden taký film, aj v ňom sa auto pokazilo už na začiatku, takže to veľmi skoro prestalo byť road movie,“ smeje sa. Zaujímavosť filmu môže byť aj v rôznorodých prostrediach. „Z Amsterdamu do Viedne je to obrovský skok, z krajiny do krajiny sa výrazne mení atmosféra, miestni herci, prízvuky počasie.“

Tón filmu je zatiaľ vážny. „Možno sa nájde zopár vtipov pod čiarou, ale nebude to ako snímky s Petrom Sellersom,“ opisuje.

Film Move On nie je jeho prvou skúsenosťou s nakrúcaním vo východnej Európe. V Prahe už nakrúcal štyri iné filmy. „Poznám už aj pražské kasína,“ smeje sa.

Víťaz z Cannes

„Najjednoduchšie je to opísať tak, že som bol skutočne šťastný. Bola to veľká česť, ale teraz je to už za mnou a znova pracujem. Nie preto robíme filmy,“ vyjadril sa k cene za najlepšieho herca, po ktorú si išiel celkom nedávno na festivale v Cannes. Dostal ju za postavu v dánskom filme The Hunt.

Tvorcovia dopredu tušili, že by ich film mohol niečo vyhrať. „V podstate som si pripravoval reč, ktorú by som predniesol v mene neprítomného režiséra, musel som ju potom zmeniť,“ hovorí Mikkelsen.

Ocenený bol totiž nakoniec on za postavu muža neprávom obvineného z pedofílie. Ani takúto rolu však nepovažuje za náročnú. „Ak postava prechádza rôznymi momentmi, to ešte neznamená, že sa to hrá ťažko. Dobre napísané úlohy sa hrajú ľahko a toto bol výborný scenár,“ dodáva Mikkelsen.

Filmom nechceli podceňovať situáciu. „Vieme, že veľa detí je zneužívaných, ale občas dôjde aj k falošnému obvineniu. Možno to ani nie je ani o pedofílii, ale o malej spoločnosti.“

Herec sa vyslovil, že v jeho rodnom Dánsku nemajú problém hovoriť aj o kontroverzných veciach. „Nikdy som nevedel, prečo by to malo byť tabu, ale jednoznačne napríklad vo Francúzsku to malo takýto efekt.“

Ako pri každom filme, aj tu tvorcovia dúfali, že otvorí divákom oči, aby sa dívali na realitu z odlišného uhla. „Každý film by mal byť urobený tak, aby sme v ňom videli niečo, čo sme predtým nevideli,“ myslí si Mads Mikkelsen.