Slávny album prvýkrát zaznie naživo

Zelená pošta bola druhou spoluprácou Mariána Vargu s Pavlom Hammelom. Celý album však na koncerte nikdy nehrali. Až teraz.

26. júl 2012 o 17:56 Oliver Rehák

Zelená pošta sa nahrávala v roku 1972 a patrí k tomu najlepšiemu, čo v našej hudbe vzniklo. A myslia si to aj českí hudobní novinári od Jiřího Černého po Pavla Klusáka, ktorý ju zaradil do rubriky Albumy albumov s výstižným komentárom: „Hammel a Varga sa stretli už v kapele Prúdy: kúzlo albumu Zvonky zvoňte (1969), základného kameňa slovenského beatu, dodnes nepominulo. Na Zelenej pošte sa stretli skúsenejší – a v rukách mali dobrý bonus. Doba všeličomu nepriala, ale štátna produkcia im otvorila cestu k rozhlasovému symfonickému orchestru. Na hravom i hĺbavom, experimentálnom i sebeaistom albume Varga a spol. tú možnosť nepremárnili.“

Zelená pošta bola naozaj pestrá a silná, hudobne i textársky. Zastihla autorov vo veľkej forme: prepracovaná kombinácia klasiky s bigbítom má čaro a nápady, ktoré fungujú dodnes. Považuje sa za neoficiálny album skupiny Collegium musicum so spevákom Pavlom Hammelom, ktorý sa podieľal na troch skladbách, a ako špeciálnym hosťom známym českým gitaristom Radimom Hladíkom, texty si rozdelili Kamil Peteraj s Borisom Filanom, bola zhudobnená aj báseň Miroslava Válka.

Počúvať však Zelenú poštu bolo možné iba z platne a cédečiek, na koncertoch žila iba vďaka pesničke Smutná ranná električka. „Album som vždy považoval za formálne i obsahovo kompaktný a uzavretý útvar, ktorý by bol vhodný pre Collegium musicum,“ vysvetlil dôvody Marián Varga. „Ale zároveň ide o pesničky a my sme v skupine speváka nikdy nemali, preto sme to naživo nemohli hrať.“

Zmení sa to až vďaka festivalu Konvergencie, ktorý bude tradične koncom septembra v Bratislave. Jeho riaditeľ Jozef Lupták sa pri príležitosti štyridsiateho výročia legendárnej nahrávky dohodol na jej premiérovom koncertnom uvedení s takmer kompletnou pôvodnou zostavou hudobníkov.

Novou správou je, že okrem Bratislavy sa rysujú na jeseň koncerty v ďalších slovenských mestách. A známy už je aj termín pražskej premiéry. Včera sa zverejnilo, že Zelená pošta zaznie v pražskom divadle Archa 21. novembra.