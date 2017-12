Leto plné písania, autorského čítania i režijnej prípravy

Ako tvorím / Spisovateľ a režisér Laco Kerata

27. júl 2012 o 11:35 Alexander Balogh

Laco Kerata má vždy rozrobených viac vecí, čo pri jeho rozmanitých tvorivých aktivitách asi ani inak nejde. To, čo by niekoho mohlo znervózňovať a rozptyľovať, on považuje za výhodu. Píše, ako rád hovorí, „na rôzne strany“, a k tomu hrá a režíruje v divadle a rozhlase, a takáto rôznorodosť mu prináša relax aj inšpiráciu.

„Momentálne mám rozpísanú knihu komorných poviedok s futbalovým názvom Malé domov,“ hovorí z neho prozaik, ktorý už jednu poviedkovú knihu (Mám sa...) vydal, a potom sa rozhodol pre román. Urobil dobre, kniha Zlý herec postúpila pred dvoma rokmi do finále ceny Anasoft litera. Terajší návrat opäť k poviedkam má iste korene aj o jeho inklinácii ku krátkym žánrom, koniec koncov aj román Zlý herec bol vystavaný z množstva neveľkých kapitol. Pravda, tých kníh vydal viac, okrem próz aj básne a dramatické texty.

Spomínaný Zlý herec zaujal aj brnianskeho vydavateľa Petra Minaříka, ktorý ho ponúkol na český trh - krst knihy Špatný herec sa uskutočnil nedávno v rámci tradičného a svojou veľkosťou ojedinelého podujatia Mesiac autorského čítania, ktoré organizuje práve Minaříkovo vydavateľstvo Větrné mlýny. „Aj tento rok sa akcia, ktorej sa zúčastňujú české, slovenskí a slovinskí spisovatelia, rozšírila z Brna aj do Košíc, Ostravy a poľského Vroclavu,“ hovorí Kerata, ktorý sa za čítaním zo svojej tvorby presúval medzi týmito mestami v polovici júla.

Po roku sa Kerata vracia na bratislavskú Malú scénu, kde vlani s tímom mladých hercov režíroval svoju hru Nedeľa. Na jeseň sa tu chystá premiéru jeho novej hry Peceň, a Kerata, bývalý člen legendárnej Stoky a divadla MED, si opäť svoju hru aj zrežíruje.

Inú hru, tentoraz nie divadelnú a nie svoju, režijne pripravuje v Slovenskom rozhlase, kde sa „domovsky“ venuje aj dabingu a príprave rôznych relácií, ako je napríklad aj Knižnica nositeľov Nobelových cien. „Tá hra sa volá Ako doma a napísala ju úspešná prozaička Monika Kompaníková,“ hovorí Laco Kerata, ktorý však popri výpočte letných pracovných aktivít nezabudne spomenúť ani dovolenku v prírode. „S manželkou sme sa načas usalašili na chalupe v čarovnom prostredí Sádku pri Topoľčanoch. Tešili sme sa na výlety a túry, no vysoké horúčavy nás odradili. A tak som aj na dovolenke písal.“ Ako inak, na rôzne strany.