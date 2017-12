Británia rozhoduje o najlepšej architektúre

Medzi finalistami prestížnej Stirling Prize za architektúru je divadlo, banka aj olympijský štadión.

27. júl 2012 o 15:59 Jana Németh, Jana Močková

V nomináciách na Stirling Prize nie je po dlhom čase Zaha Hadid. Víťazom môže byť aj olympijský štadión.



Divadlo, laboratórium, bankovú vežu, galériu umenia, centrum pre liečbu rakoviny a olympijský štadión zdanlivo nič nespájalo. Až kým sa neocitli v úzkom výbere finalistov na Stirling Prize, najváženejšiu cenu za architektúru udeľovanú inštitútom RIBA (Royal Institute of British Architects).

Okrem tohto majú spoločné ešte jedno – všetky priestory sa dajú charakterizovať ako veľmi jednoduché, priam triezve, decentné a úsporné.

„Tohtoroční finalisti reflektujú ducha našich čias – čias finančnej tiesne,“ píše aj Rowan Moore pre britský The Guardian. Nemyslí to však v zlom, naopak. To, že v nich nie sú okázalosť a extravagantné riešenia, je skôr vítaným faktom. „Nekričia – aha, pozrite sa na nás, dokonca to nerobí ani najvyššia z nich, banková veža New Court v Londýne. Všetky dokonale fungujú nielen zvnútra, ale vytvárajú si aj skvelé prepojenie a vzťah so svojím okolím,“ hovorí Angela Brady, predsedníčka RIBA.

Pozrite sa, ako vyzerá šestica finalistov Stirling Prize.

Bez Zaha Hadid

To, že smerovanie finálnej šestice sa zmenilo, ukazuje aj fakt, že štúdio Zaha Hadid sa na zozname nenachádza, hoci práve ono vyhralo v posledných dvoch rokoch.

Nominácie však nie sú zostavené z nováčikov. Vyčnievajú viackrát nominovaný David Chipperfield, ktorý už cenu raz získal, aj dublinskí architekti O'Donnell + Tuomey, ašpirujúci na Stirling prize vlani. Práve títo menovaní sú spolu s olympijským štadiónom najväčšími favoritmi.

Politika verzus dizajn

Olympijský štadión, ktorý bol ako jediný z nominovaných mimoriadne nákladnou stavbou, spočiatku kritizovali ako príliš obyčajný a jednoduchý. Dnes jeho jednoduchosť a ekonomické využitie kovovej konštrukcie, ktorá sa dá rozobrať, považujú za najväčšie prednosti.

Podľa Moora bude práve otázka, či dať cenu štadiónu, tou základnou. Vlani bol v súťaži aj Velodrome, kritikmi veľmi ospevovaný cyklistický olympijský štadión, no cenu si neodniesol. Aj teraz môže zaúradovať politika, sťažnosti na privysoké náklady či obavy o jeho využitie.

Ako vraví Moore, porotcovia by mali skrátka „vybrať tú najlepšiu budovu. Rozhodovanie však bude ťažké, keďže žiadny z finalistov nie je čiernou ovcou“. Víťaz Stirling Prize bude známy 13. októbra.

London Olympic Stadium, Populous, Londýn: Oceňované je najmä nízke množstvo použitého betónu a oceľová konštrukcia, vďaka ktorej sa dá jeho rozloha zmenšiť podľa potrieb. „Je v ňom dobrá atmosféra, z každého miesta je skvelý výhľad,“ zhodla sa porota.

The Lyric Theatre, O'Donnell + Tuomey, Belfast: Divadlo využíva veľa tehál a dreva, ktoré sú charakteristické pre lokalitu, zároveň aj dostatočne veľa skla, aby sa do foyer dostalo čo najviac prirodzeného svetla. Divadelná sála má skvelú akustiku, architekti vytvorili výnimočné hľadisko, ktoré nie je klasicky štruktúrované, diváci sa navzájom vidia, nad nimi je špeciálne tvarovaný strop.

Maggie's Centre, OMA, Gartnavel: Jedno z centier pre ľudí s rakovinovými ochoreniami, akých je v Británii už niekoľko. Začali vznikať na podnet kritika architektúry Charlesa Jencksa a jeho ženy Maggie, ktorá sa počas liečby sťažovala na neprívetivé priestranstvá, ktoré uzdravenie skôr sťažovali. Centrá dbajú na prepojenie s okolitou prírodou, na jednoduchosť a pohodlie.

The Hepworth Wakefield, David Chipperfield Architects, Yorkshire: Galéria umenia pomenovaná po sochárke Barbare Hepworth, pozostáva z desiatich menších budov nepravidelných tvarov. Výnimočné je jej prepojenie s okolitou riekou. Jej autor už v minulosti Stirling Prize získal, viackrát bol nominovaný a teraz patrí medzi favoritov.

New Court, OMA, Allies and Morrison, Londýn: Architekti vytvorili spojenie medzi pracovňou a múzeom, keďže ide o priestory banky Rothschild's, ktorá má aj vlastnú zbierku umenia. Vo všetkých materiáloch vyniká podľa poroty veľký zmysel pre eleganciu.

Sainsbury Laboratory, Stanton Williams, Cambridge: Budova laboratória, v ktorom pracujú tí najlepší vedci. Je umiestnená uprostred botanickej záhrady prestížnej univerzity Cambridge. Šikovne spája súkromný, strážený priestor a verejnú kaviareň v záhrade.