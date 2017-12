Nové knihy

Fotbalový deník Jaromíra Bosáka z Polska a Ukrajiny

Petr Prchal

"Scénou opäť zahýbal Baroš. Zjavne trochu spoločensky unavený sa naviezol do jedného z kolegov, mali padnúť i slová, že po kariére si to s ním vybaví, a prvýkrát pôjde sedieť za vraždu. Fakt by to bolo prvý raz, za vraždu gólových šancí sa do basy nechodí." Populárny televízny komentátor si písal denník priebežne počas nedávnych ME, a netýka sa len zápasov, ale aj zákulisia. Je to čítanie plné nielen informácií, ale ako je u Bosáka zvykom, aj so zmyslom pre humor.

Michal Jedinák: Najmenšia rodina na svete

Ikar

Knižka predstaví najmenším čitateľom členov rodiny Hňatliakovcov, ktorí sa pôsobením pracieho prášku postupne zmenšujú až do miniatúrnej podoby. Sú tak síce najmenšou rodinou na svete, ale stanú sa hrdinami úspešnej televíznej šou. Fantazijný svet, kde napríklad pred chlapcom, ktorý sa nerád umýva, voda uteká s panickým strachom, je vďačným a nekonečným zdrojom zábavných príhod. Tie pritom, ako sa na detskú knihu patrí, nenásilne prinášajú aj isté poučenie.

Zuzka Šulajová: Džínsový denník 3

Slovenský spisovateľ

Tretie voľné pokračovanie stredoškolských príbehov Pauly a Lukáša prichádza päť rokov po úspechu úvodného Džínsového denníka a tri po jeho "dvojke". V čase, keď už by autorkini hrdinovia mali mať odmaturované, no všetko vysvetľuje záujem jej čitateliek, ktorý prinútil Šulajovú do tretice sa vrátiť do školských lavíc. O tom, že to pôvodne už asi nemala v pláne svedčí aj fakt, že medzičasom napísala ďalšie dva romány pre mladých Dievča z minulosti a Ako z románu.

William Shakespeare: Kráľ Lear

Ikar

Veľkolepé dielo najväčšieho básnika divadla sa nevyznačuje prílišnou veselosťou, a Kráľ Lear už vôbec nie. "Ten starec skúsil najviac," keď zavrhol svoju najmladšiu dcéru, ktorá ho milovala najväčšmi, a zato sa hlboko sklamal v dvoch starších. "Musíme v žiali, čo nám srdcia jatrí, vravieť, čo cítime - nie čo sa patrí," veršuje Ľubomír Feldek, ktorý už zo Shakespeara preložil vari všetko, sonety i vyše desiatky hier. Jeho nový preklad vychádza z najlepšieho kritického vydania The Arden Shakespeare.