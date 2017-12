Bryan Adams nostalgicky spomínal

Kanadský spevák sa do Bratislavy vrátil po viac ako deviatich rokoch. Spolu s kapelou odohral najmä staršie skladby.

29. júl 2012 o 15:55 SITA

Bryan Adams sa v sobotu večer predstavil v Aegon aréne Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave, kam si jeho koncert prišlo pozrieť asi štyritisíc ľudí. So svojou kapelou odohral nacvičený, vyše dvojhodinový program, v ktorom nechýbali jeho najväčšie hity.

Ako z DVD

Samotný hudobník spieval vynikajúco a v pozadí nezostala ani jeho kapela. Zohratosť skupiny a jej v podstate bezchybný prejav v kombinácii s obrovskou obrazovkou a projekciou na nej však ľudia mohli vnímať aj tak, že nie sú na koncerte, ale sledujú kvalitný, do posledného detailu pripravený záznam koncertu na DVD.

Sobotňajšie vystúpenie Adams odštartoval už krátko po ôsmej hodine večer, aby čo najskôr skončil a príliš nenarušil nočný pokoj v okolí NTC. Od začiatku jeho predstaveniu nechýbala energia, o ktorú sa spomedzi členov jeho kapely staral najmä gitarista Keith Scott. Ten je s bubeníkom Mickeym Currym súčasťou jeho skupiny približne 30 rokov.

Balady aj staré hity

Bryan Adams v sobotu večer spieval, hral na gitare i ústnej harmonike, pričom rockové skladby striedal s baladami, ktoré ho preslávili. Pri oboch polohách vynikol jeho výnimočný chrapľavý hlas. Tie najväčšie hity, teda minimálne ich refrény, s ním spievali aj ľudia v aréne, čoho príkladom boli piesne Summer of '69, (Everything I Do) I Do It For You alebo Heaven.

Milovníci balád a početné páriky v NTC si rozhodne prišli na svoje aj pri piesňach ako Please Forgive Me, Straight from the Heart či I'm Ready.

K najužšej spolupráci medzi spevákom a táborom fanúšikov došlo pri piesni When You're Gone. Muzikant si totiž pred ňou vybral dievča, ktoré s ním malo dueto namiesto Mel C odspievať. Na pódium sa tak dostala Tina, pracovníčka letiska, ktorá však text k piesni nepoznala a tak počas jej interpretácie väčšinou len otvárala ústa. „Dúfam, že lietadlá naviguješ lepšie, ako spievaš,“ povedal na margo jej výkonu Adams.

Návrat do minulosti

Päťdesiatdvaročný Adams, ktorý svoju profesionálnu kariéru delí medzi hudbu a fotografiu, svoj tretí koncert na Slovensku ukončil skladbou All for Love. Tá pochádza zo soundtracku k filmu Traja mušketieri (1993), spolu s ním ju naspievali Sting a Rod Stewart.

Aj týmto hitom spred takmer dvadsiatich rokov Adams demonštroval fakt, že 80. a 90. roky sú obdobiami, v ktorých je najviac doma, a ktoré ho budú zrejme do konca života sprevádzať.

Dokázal to aj v Bratislave, kde nezaznela žiadna skladba mladšia ako desať rokov a až na filmovú pieseň Here I Am pochádzali všetky piesne z 80. a 90. rokov minulého storočia.