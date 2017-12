Pozvánky

Gabriela Luptáková, Danica Ondrejovič, Dušan Dušek, Salón 2012, Creative Unit.

30. júl 2012 o 17:08 kul

Gabriela Luptáková

V galérii Statua v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave otvoria dnes o 17.30 h výstavu keramickej plastiky Gabriely Luptákovej. Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 28. augusta, je Xénia Lettrichová.



Dušan Dušek

V rámci cyklu Čítajme slovenskú literatúru bude dnes o 17.00 h v bratislavskej letnej čitárni U Červeného raka podujatie venované druhému ročníku Ceny Jána Johanidesa. Predstaví sa jej laureát Dušan Dušek a Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra, ktoré cenu organizuje. Moderuje Zuzana Belková, hudobný hosť skupina Blueshaman.



Danica Ondrejovič

Výstavu Danice Ondrejovič Silence of the Words otvoria v stredu o 17.00 h v bratislavskej galérii Michalský dvor. Kurátorom je Lorenzo Bonini, potrvá do 1. septembra.



Salón 2012

Spoločnosť voľných výtvarných umelcov pozýva na vernisáž výstavy Salón 2012, ktorá bude vo štvrtok o 18.00 h v Dome umenia v Bratislave. Kurátorkou je Dagmar Srnenská, potrvá do 30. augusta.



Creative Unit

Vo štvrtok o 18.00 h otvoria v bratislavskej galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí výstavu Creative Unit.