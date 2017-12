Korben Dallas, Šeban aj Gott naraz

Dvoch známych hostí a jednu špeciálnu coververziu zažijete v dnešnom pokračovaní koncertného cyklu Pohoda_FM.

31. júl 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Ľubo Petruška stále hráva v Chiki liki tu-a, no je už stabilným hosťom skupiny Korben Dallas. Štvoricu muzikantov na dnešnom koncerte v Slovenskom rozhlase posilní ešte jeden známy gitarista.

„V utorok 31. 7. bude s nami hrať Andrej Šeban naše pesničky a bude to vysielať rádio. Týmto sa ospravedlňujeme manželkám, deťom, vnúčatám prípadne pravnúčatám, ktorým o tom budeme do aleluja otravne rozprávať,“ avizovali koncert Korben Dallas.

Andrej Šeban veľmi dlho hrával iba sám, tento rok však dal dokopy trio s Oskarom Rózsom a Martinom Valihorom a na festivale Viva musica! na Hlavnom námestí v Bratislave nečakane zahral dve pesničky Jara Filipa.

Ako sa zrodilo ďalšie nezvyčajné spojenie s o generáciu mladšími Korben Dallas? Vďaka ich úspešnému debutovému albumu Pekné cesty, ktorý na cenách Radio_ Head Awards získal nomináciu na nahrávku roka 2011. „Počul som tú dosku a bol som aj na koncerte,“ vraví Andrej Šeban. „Zaujalo ma to, je mi sympatické, ako to majú zaranžované, páčia sa mi aj texty a spev.“

Na pódiu sa tak objavia traja gitaristi naraz: „Našli sme spôsob, ako tam zapasovať moje hranie. Je tam aj priestor na improvizáciu, ale v zásade je to nacvičené,“ dodáva ten najznámejší z nich.

video //www.youtube.com/embed/nXOXXkx8rj0

Okrem skladieb z debutového albumu ešte zaznie jedna nová na text spisovateľky Moniky Kompaníkovej a dokonca by malo by prísť aj na jednu hitovku Karla Gotta. „Je to pesnička, ktorú som hrával ešte s prvou zostavou Ash bandu, s Marekom Minárikom sme mali vymyslené viachlasy s jeho šesťstrunovou basou,“ vysvetľuje Šeban.

Koncert je súčasťou cyklu Pohoda_FM, s tradičným vstupom zadarmo a priamym prenosom na Rádiu_FM. Začína sa presne o 20.00 h.