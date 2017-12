Tom Cruise je znovu na scéne

Do našich kín prichádza muzikál Rock of Ages, zostavený z hitov 80. rokov

31. júl 2012 o 17:49 Róbert Dyda

Na svojej prvej muzikálovej postave si dal Tom Cruise záležať. Aj jeho tetovanie vyzerá vierohodne.

Nápad vybrať obľúbené pesničky a spojiť ich nejakým príbehom je starý. Už na začiatku 18. storočia v Žobráckej opere Johna Gaya odzneli populárne árie vtedajších opier. Dnes sú ich stovky, len ich úspešnosť je veľmi kolísavá. Niektoré prepadli, iným sa podaril aj prienik na filmové plátno potom, ako vypredali sály na celom svete – ako to bolo v prípade Mamma Mia!

Byť rockerom

Je rok 1987. Na autobusovej stanici v Los Angeles vystupuje Sherrie, dievča z vidieka, s plným kufrom platní, čo chce preraziť v meste snov ako speváčka. Keď jej ho ukradnú, pomôže jej mladý čašník Drew, ktorý sa chce stať rockerom. Ideálnym miestom zlomu by bol rockový klub Bourbon Room, ale jeho šéf má problémy s dlhmi a nechce ísť do rizika s neznámym spevákom. Navyše nový starosta a jeho žena si z neho spravili hlavný terč v boji proti mravnému úpadku. Pomôcť mu môže len vystúpenie superhviezdy Stacee Jaxxa, ktorý v Bourbone odštartoval svoju kariéru.

Romantický a miestami až príliš jednoduchý príbeh rozhodne nie je tým, čo zapôsobilo na divákov z javísk od newyorského Brodwaya, kde v roku 2006 debutoval, až po londýnsky West End. Bol len šnúrkou, na ktorú sa ako koráliky natiahli veľké hity a tie po pár tónoch dostávali publikum o štvrťstoročie späť. Extreme, Bon Jovi, Foreigner, Poison či Starship alebo ak chcete More Than Words, Wanted Dead Or Alive, I Want to Know What Love Is, Every Rose Has Its Thorn, We Built This City sú len časťou soundtracku, ktorý na vás na plátne čaká, naspievaný dobrými hercami v pôvodnom aranžmáne.

Avšak tí sú práve tak trochu problémom celého filmu.

Viac hviezd než treba

Rock of Ages je jednoznačne obsadený väčším počtom hviezd, ako by bolo žiaduce. Okrem Toma Cruisa (v jeho postave sa miešajú Axl Rose a Michael Jackson) sú tu Alec Baldwin ako majiteľ klubu a Russell Brand, jeho pomocník, Catherine Zeta-Jones v úlohe puritánskej manželky starostu a Paul Giamatti ako manažér Stacee Jaxxa.

Úplným vrcholom divného castingu je speváčka Mary J. Blige – majiteľka striptízového klubu. A paradoxne dvojicu, okolo ktorej sa príbeh točí, si zahrali začiatočníci Diego Bonet a Juliana Houghová.

Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, ako keby si režisér celého projektu Adam Shankman pozval na pľac kamarátov, ktorí nedokázali odolať čaru jeho osobnosti, na všetkých zúčastnených vidno, že si užívajú. Na prvom mieste Tom Cruise vo svojej prvej muzikálovej úlohe.

Nielenže štyri a pol mesiaca nacvičoval s hlasovým pedagógom všetky hudobné čísla, ale jeho transformácia na rockera s vytetovaným srdcom na ľavej bradavke je dokonalá. Už len preto sa oplatí Rock of Ages aspoň raz vidieť. Keď ho prídu zavolať, že má ísť na scénu, vyhrabe sa s fľaškou koňaku spod haldy vankúšov, roztiahne ruky a povie: „Ja SOM na scéne!“

Mali ste plagát Bon Joviho?

V okamihu, keď film začína byť príliš patetický, použije Shankman nejaký parodický prvok, ktorý však nie vždy vyjde. Pri scéne, kde Alec Baldwin a Russel Brand zaspievajú Can't Fight This Feeling s tým, že už nemôžu skrývať vzájomné city, ťažko sa ubrániť pocitu, že to si len režisér (netají sa homosexuálnou orientáciou) urobil radosť sám sebe. Rozhodne väčšiu ako divákovi, ktorý duet hercom neuverí.

Shankman, ktorý je viac choreograf a v poslednom čase známy aj ako porotca tanečnej reality šou, má s muzikálom skúsenosť. Hairspray z roku 2007 zarobil celosvetovo slušných 202,5 milióna dolárov. Vyhliadky, že to zopakuje s Rock of Ages, nie sú po vyše mesiaci najlepšie. Pri rozpočte 75 miliónov zatiaľ zarobil celkovo necelú päťdesiatku.

Na druhej strane ešte ho čakajú premiéry v južnej Európe a celej Latinskej Amerike od Mexika až po Čile plus v Japonsku.

Ak ste mali v časoch puberty na stene plagáty Bon Joviho a Guns N' Roses, potom bude Rock of Ages film, ktorý vás vráti o štvrťstoročie späť. Svoje dospievajúce deti však radšej pošlite do vedľajšej sály na Spidermana či Avengers.