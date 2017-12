Nové CD

Blur: 21, The Cubes, Cinematic Orchestra: In Motion pt. 1.

31. júl 2012 o 17:50 Oliver Rehák, her

Blur: 21



Parlaphone/EMI



Okrem dvoch nových pesničiek legendy britpopu potešili fanúšikov aj špeciálnym boxom, ktorý vychádza v limitovanom množstve. Ten okrem všetkých štúdiových albumov obsahuje štyri CD s raritami a doteraz nevydaným materiálom, 3 DVD, 7–palcový vinyl aj knihu o skupine. Viac toho už v archívoch asi nie je.

The Cubes



„Od začiatku som mala jasnú predstavu, ako bude naša skupina znieť. Pesničky by mali byť svieže, veselé a ženské, musí v nich byť ženská energia,“ spomína Katarína Knechtová na vznik nového tria. V ňom je bubeníčkou, na basu hrá ďalšia známa tvár – speváčka Petra Humeňanská, no spieva a na gitaru hrá jej sestra Jana. Texty sú v angličtine.

Cinematic Orchestra: In Motion pt. 1



Ninja Tune/Wegart

Jason Swinscoe, kapelník Cinematic orchestra si tento raz prizval obľúbených hudobníkov a producentov (Austin Peralt, Dorian concept & Tom Chant, Gray Reverend) a dal im aj sebe možnosť urobiť hudbu k starým slávnym avantgardným filmom. Projekt má mať aj ďalšie pokračovania.