Ako vzniká hit: Otvárajte kasíno

Slovenský megahit v podobe rezkej polky si spievali nielen alkoholici, ale príležtostne aj abstinenti

2. aug 2012 o 0:00 Dušan Taragel

Táto rezká polka sa stala naozajstným slovenským megahitom – spievali si ju nielen alkoholici, ale príležitostne i abstinenti či deti a dodnes sa bez nej nezaobíde žiadna dedinská oslava.

V roku 1971 oslavoval môj dedo 65 rokov, a pretože si ľúbil vypiť, ako jeden z darčekov dostal aj malú gramoplatňu (tzv. vinyl) s pesničkou Otvárajte kasíno. Ej, to bolo radosti. Dedo sa síce nevenoval spevu ani tancu, pesnička však znela z gramofónu takmer celý deň. Odvtedy ju poznám naspamäť.

A už vtedy (mal som desať rokov) som riešil zásadný problém: Čo je to kasíno? „V kasíne sa hrávajú karty o peniaze,“ zaznela odpoveď môjho strýka. Okamžite sa však vynoril druhý problém: Prečo človek, ktorý sa chce napiť vína, musí ísť do kasína? Na túto otázku som však vtedy odpoveď nedostal.

Víno v kasíne?

Po vyše štyridsiatich rokoch, ktoré ubehli od vzniku pesničky, mi odpovedá autor hudby i textu Ervín Kliment: „V Novom Meste nad Váhom bola na námestí cukráreň, ktorej sa hovorilo Kasíno. Podával sa v nej aj alkohol a my muzikanti sme sa tam chodievali osviežiť.

Druhé Kasíno, tentoraz však vináreň, mali v Banskej Bystrici. Do tamojšieho rozhlasu som často chodil na nahrávanie, takže vináreň som tiež dobre poznal. To spojenie – otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno – vzniklo náhodne, ale sedel tam ten rým, takže to ostalo.“

Ervín Kliment

Nuž ale naspäť do Nového Mesta n/V. Otvárajte kasíno je dôkazom, že veľké hity nemusia vznikať len vo veľkomestách, ako je Bratislava, ale keď sa spojí talent s príležitosťou, vznikne i v malomeste. Skladateľ a textár Ervín Kliment (1939) je síce vyštudovaný strojár, ale hudobný talent mu nikdy nedal pokoj.

Otvárajte kasíno Hudba a text: Ervín Kliment Láska to je vám vec čudná

zavše máva ubolenú tvár

niekedy je celkom nudná

raz je z nej mlieko potom cmar Dlho na ňu rôzne lieky skúšam

všetko pre jej spásu duše dám

jednu myšlienku za druhou zhášam

až tu zrazu hop a už to mám ®: Otvárajte kasíno

dostal som chuť na víno

nalejte mi silné červené

Nech ma slabosť preklína ponorím ju

do vína víno to je pre ňu stvorené A keď jeden pohár bude málo

dám si naliať ešte takých pár

Až ma pri ňom zastihne i ráno

to mi bude hej a v očiach žiar Víno zázračnú moc máva

žiaľ mení pri ňom svoju tvár

láske vďačným silu dáva

víno aj zimu mení v jar Keď sa začne slabosť vadiť s láskou

bez váhania hneď ju stranou dám Netrápim sa viac nad jej otázkou pretože už liek pre ňu mám

Hral na viac nástrojov, spieval, komponoval, písal texty. V 60. rokoch založil a viedol orchester Strojár, ktorý fungoval pri Výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie.

Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť: to, že nejaký výskumný ústav mal vlastný orchester, je podobné, ako keby dnes nejaká banka mala vlastnú filharmóniu.

Súťaže

Takže talent máme a teraz príležitosť. Druhá polovica 60. rokov bola aj časom rôznych súťažných hudobných festivalov. V roku 1966 vznikla Bratislavská lýra, naleštená, bombastická, plná hviezd a novinárov. V Detve a Istebnom si však zopár ľudí povedalo, že súťaž tanečnej piesne budú mať aj oni.

A tak vznikla Detvianska zlatá ruža (1967) a Oravské synkopy (1968). Obe súťaže samozrejme fungovali vďaka štedrým zriaďovateľom – Podpolianskym strojárňam, ktoré vyrábali tanky, a Oravským ferozliatinárskym závodom, ktoré zamestnávali celú Oravu a okolie.

Detvianska zlatá ruža

Súťaž tanečnej piesne v mestečku ako je Detva, určite bude vyzerať ináč ako v Bratislave. Organizátori však robili, čo mohli. Princíp súťaže odkopírovali od Bratislavskej lýry, z odborníkov zostavili porotu, zohnali profesionálny orchester.

Súťaž bola autorská, takže skladatelia najprv museli poslať noty (klavírny výťah) pesničky na posúdenie porote. Ak pieseň postúpila, začal sa zháňať interpret, potom pieseň nahrali, vylisovali singel (SP platňu), aby ho v deň súťaže mohli predávať vo vestibule záujemcom. Tak to robili na Bratislavskej lýre a rovnako aj v Detve.

Peter Vašek. Jeho kariéra zažila vrcholy aj pády, keď robil na JRD VinohradyPeter Vašek. Foto - Peter Procházka

Hľadá sa interpret

Ervín Kliment: „V roku 1968 vznikol pri jednej oslave základ pesničky. Už vtedy mi napadli spojenia ako otvárajte kasíno, silné červené a podobne. Hotová pesnička sa mi však nepáčila, bola veľmi jednoduchá, banálna. Hodil som ju do koša, ale manželka ma presvedčila, že je dobrá, tak som ju poslal do súťaže.“

Porote sa pesnička zapáčila, takže bolo treba zohnať interpreta, speváka, ktorý jej vdýchne dušu. Kliment pieseň ponúkol spevákovi Karolovi Konárikovi, ten ju však so slovami: „Takúto sračku spievať nebudem,“ odmietol, vďaka čomu zmizol v prepadlisku dejín ako spevák bez megahitu. Jeho miesto zaujal spevák a tanečník z Tatra Revue Peter Vašek.

Detvianska zlatá ruža zo skla, ktorú doma opatruje Ervín Kliment

Víťazstvo

Cesta Petra Vaška (1945) ku sláve nebola jednoduchá a okrem výšin zažil i hlboké pády. Otvárajte kasíno nepovažoval za sračku a tak, 6. decembra 1969 navštívil nahrávacie štúdio v Banskej Bystrici, kde pesničku naspieval. Jednoduchý rytmus polky prekryl moderne zaranžovaný orchester, vďaka čomu pieseň získala označenie ‚beatová polka‘, čo je to isté, ako keď pieseň Nothing Else Matters od skupiny Metallica označíte ako heavymetalový valčík.

Koncom januára 1970 sa napokon odohral samotný festival Detvianska zlatá ruža, kde Otvárajte kasíno v autorskej súťaži zvíťazilo. Na otázku, ako je možné, že vyhrala pieseň, ktorá vyzýva zaháňať starosti alkoholom, mi odpovedal predseda vtedajšej poroty Pavol Zelenay:

„Zoberte si to tak, že sa práve začínala normalizácia a nikto si neželal, aby vyhrala pieseň, ktorá by bola smutná. Otvárajte kasíno bola optimistická pesnička a spĺňala všetky kvalitatívne parametre. Verte mi, že lepšia vtedy v súťaži nebola.“

Punk polka

Vďaka tomu, že Otvárajte kasíno bolo nahraté na platni, veľmi rýchlo preniklo medzi poslucháčov a razom sa z neho stal megahit. Spievalo si ho doslova celé Slovensko. Z Petra Vaška sa stala hviezda a z Ervína Klimenta uznávaný hitmaker. Lenže, ako to už na Slovensku chodí, úspech produkuje závisť, ohováranie a zákulisné ťahy. Peter Vašek nahral ešte niekoľko pesničiek, dlhotrvajúci album mu však nikdy nevyšiel a medzi stálice slovenskej pop music neprerazil.

Ervín Kliment skladal piesne, s ktorými vyhrával okresné súťaže, ale do prvej ligy ho nevzali. Na Otvárajte kasíno sa postupne zabudlo a k životu ho prebudil až televízny program Repete, ktorý po revolúcii pre STV vyrábal Ivan Krajíček. Otvárajte kasíno sa vďaka tomu dočkalo aj rôznych intepretácií od spevákov ako Otto Weiter či Miro Noga a Štefan Skrúcaný.

Najprekvapujúcejšiu verziu však ponúkla v roku 1994 punková skupina Zóna A, ktorá Otvárajte kasíno nahrala ako svižnú punk-polku a zaradila ju na album Útok na špicu hitparády.