Gitarista Peci Uherčík

Na naozajstnom Marshalli – teda lampovej hlave a bedni osadenej 4 x 12 palcovými reproduktormi Celestion – som hral na prehliadke amatérskych skupín niekedy v prvej polovici 80. rokov.

Hral som v kapele s úžasným názvom Videobufet a Marshall patril vtedy ešte vcelku normálne pôsobiacemu Maťovi Ďurindovi. Maťovi však všetka česť, v roku 1987 mi nezištne požičal Marshall aj s bedňou do novootvoreného štátneho nahrávacieho štúdia na Mlynských nivách, dokonca ho doviezol na svojom zánovnom Žiguláku.

Ako sa dalo k Marshallu dostať za komunizmu?

Bolo to veľmi drahé a komplikované. Buď ti ho prepašovali baroví muzikanti, ktorí chodili hrávať do kapitalistickej cudziny alebo si ho dostal ako dar. Za komunizmu nebolo možné niečo si objednať napríklad z Londýna, zaplatiť to a potom len čakať, že ti to privezú.

Hneď by ste mali na krku policajtov a obvinenie z nelegálneho obchodu s valutami, pretože by zisťovali odkiaľ ste mali libry či doláre a podobne. Ak vám však Marshall prišiel ako napríklad svadobný dar, to bolo v poriadku, potrebovali ste len „darovaciu“ listinu.

Predtým ste sa museli účelovo oženiť alebo nájsť nejakého ženbychtivého nešťastníka, cez niekoho, kto šiel na Západ, tovar zaplatiť a tiež zaplatiť clo, prípadne podplatiť odhadcu s pečiatkou aj colníka, aby neboli problémy.

Aké Marshally máte v zbierke dnes?

Nikdy som nemal vlastný zosilňovač Marshall, vždy bol nejaký k dispozícii, napríklad Marshall 25/50 Silver Jubilee Feriho Grigláka, alebo JCM 800 Paliho Horvátha. Zbieram reproboxy Marshall, mám zopár kúskov osadených rôznymi starými originál Celestionami.

Ako zosilňovače používam Fender a handmade Valwatt od Brďa z Malaciek. Keby však niekto mal navyše nejaký starý Marshall Plexi, stačí päťdesiatka, rád ho príjmem do svojej zbierky. Potom mám už len taký malilinký Marshall na baterky, kúpil som si ho ako fór.