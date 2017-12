Peter Lipa svojich fanúšikov nesklamal

Po siedmich rokoch pauzy sa náš známy spevák pripomína novým štúdiovým albumom, ktorému dal názov 68.

2. aug 2012 o 18:34 Pavel Malovič

Spevák a skladateľ Peter Lipa sa pravidelne umiestňuje na popredných miestach rebríčkov džezových spevákov aj hudobníkov odborných medzinárodných časopisov. Sedem „hladných“ rokov od vydania ostatného radového albumu Lipa spieva Lasicu oceneného cenami aj „platinovým“ predajom, preklenul príjemnými koncertnými nahrávkami (Live In Akropolis Prague, Live in Bad Ischl, Live in Blue Note), výberovkou (Gold) aj účasťou na kompiláciách (Největší slovenské hity 80’s, Jarove pesničky). Ale na ďalší, skutočne nový album, sa čakalo s poriadnou netrpezlivosťou. A Lipa nesklamal.

Na svete je žánrovo veľmi otvorená kolekcia pôvodných skladieb s moderným, aktuálne aranžovaným zvukom. Melodická invencia a pesničkársky talent hlavného protagonistu dominujú už v prvej piesni (Hopeful Spring and Weeping Summer), evokujúcej traumatickú česko-slovenskú historickú skúsenosť s vojenskou inváziou, s neopakovateľným refrénom a raperskou vsuvkou (Opak), aby sa potom neustále posúvala do vyšších poschodí.

Je to markantné najmä v reggae á la „mladý Sting“ s pozoruhodným čardášovým intro hosťujúcej kapely Banda (Čo mám rád). Ale aj v pesničke Ghosts, s farebne očarujúcou ústnou harmonikou (Henrik Merkens) alebo v gospelovej Woodoo Doll s príjemnými vokálmi Svetlany Rymarenkovej, ktorá dominuje aj v rhythm and bluesovej Water in My Shoes (pekné saxofónové sóla Michala Žáčka).

Lipova schopnosť „hrať text“ sa zvýrazňuje v bluesovom slowfoxe Smiem prosiť (mandolína Stano Palúch) či v šansónovej balade so škandinávsky zadumanou atmosférou a polárnu žiaru vyžarujúcim textom, kde „truffazovsky“ čaruje s trúbkou spoluproducent Ľubor Priehradník.

Práve Priehradník vlastne (spolu s klávesistom a spoluskladateľom Petrom Lipom mladším) postavil finálny elektronický beglajt, ktorý udáva tón a charakter celej nahrávky. Ako záverečný bonbónik si môžete vychutnávať klasicky „kapelovú“ Hmlu (spoluautorom je Martin Gašpar).

Osobitou kapitolou sú vyvážené texty z viacfarebných variácií obyčajných slov, či už v slovenskom (Milan Lasica, Rudo Rusiňák), alebo anglickom jazyku (Linda de Bruyn Taylor, Christian Weber, Peter Kollár, Juraj Paliesek). Tie nájdeme na prečítanie v moderne upravenom booklete, vhodne doplnenom dynamicky rozšafnými fotkami.

A navyše – priateľská atmosféra očarí poslucháčov všetkých vekových kategórií. K takejto vydarenej záležitosti niet čo dodať.