Festival Grape: Morcheeba, Noisecut aj cyklojazdy

Festival na piešťanskom letisku patrí medzi najzaujímavejšie akcie u nás.

2. aug 2012 o 18:42 Oliver Rehák

Indie gitarovky plus elektropop. To je hudba, na ktorú je zameraný Grape. Festival, ktorý na budúci víkend chystá len tretí ročník, ale patrí medzi najzaujímavejšie akcie u nás.

Organizátori akcie, ktorá si dala názov Grape a v auguste 2009 sa usadila na piešťanskom letisku, prekvapili už pri premiére. Čo iným akciám (vrátane Pohody) trvalo vylaďovať roky, akoby preskočili.

Už na prvom ročníku mali niekoľko tisíc divákov a slávne zahraničné meno - skupinu Röyksopp. Druhý ročník zvládli aj bez veľkého partnera a tiež mali silný program, teraz veľkého partnera získali, ale život im skomplikovalo niečo iné.

Čo mohlo byť a čo je

„Tento rok sa nám vôbec nedarilo s kapelami, program vyzerá úplne inak, ako sme chceli, ale je to úplne bežné aj na iných festivaloch. Keď sme vlani začali oslovovať kapely, vôbec nám nedošlo, že náš termín sa kryje s koncom olympiády. Že letenky z Londýna budú niekoľkonásobne drahšie a kapely budú mať iné ponuky,“ vraví jeden z organizátorov Ján Trstenský.

Preto sa napríklad zrušili už hotové dohody s Kaiser Chiefs a Bombay Bicycle Club, ktoré uvidíte iba na záverečnom ceremoniáli v Londýne, iná známa kapela, ktorú mal Grape už tiež potvrdenú, sa nakoniec rozhodla pre koncerty v Amerike.

Finálny plagát však nakoniec ponúka zaujímavé mená. Britská Morcheeba v lete odohrá iba dva koncerty a jeden práve v Piešťanoch. Už na Slovensku síce bola, ale nikdy nie v najslávnejšej zostave so speváčkou Skye Edwards.

Podľa Trstenského je Grape festivalom najmä pre dvadsiatnikov, ale Morcheeba a domáci Le Payaco môžu prilákať aj staršie ročníky.

video //www.youtube.com/embed/VyRxTTegjXM

To platí aj pre Noisecut. Bude to špeciálny, posledný koncert skupiny, ktorej speváčka Bety Majerníková zomrela v máji pri autonehode.

„Najskôr sme rozmýšľali, že buď nezahrá nik, alebo len pustíme cédečko. Oni prišli s tým, že to urobia ako rozlúčku, na ktorú prizvú rôzne speváčky. Malo ich byť viac, napríklad aj Jana Kirschner, nakoniec sú štyri: Ema Brabcová (Luno, Exkhoiba), Slivka z Pudingu pani Elvisovej, Zdenka Predná a Katka Koščová. Nemá to byť poňaté príliš pietne, ani Bety by určite nechcela, aby sa len smútilo,“ vraví Trstenský, ktorý patril medzi blízkych priateľov speváčky.

video //www.youtube.com/embed/yTrUHmSI5kA

Viac pódií aj atrakcií

Hudobné scény má Grape štyri. „Druhé pódium bude väčšie ako vlani. Je to veľké cirkusové šapitó so štyrmi stožiarmi, dali sme špeciálne zadanie študentom VŠVU, aby ho vyzdobili,“ hovorí Ján Trstenský. Ďalšou novinkou bude špeciálne pódium. „Voláme ho stolička stage. Bude fungovať v prestávkach hlavného pódia a hrať sa tam bude akusticky. Je to voľné, účinkujúcich zverejníme až hodinu-dve predtým.“

Festival chystá aj veľa nových sprievodných, najmä športových aktivít. Organizátori sa tešia, že sa viac prepoja s mestom vďaka cyklistickému výletu na Sĺňavu, kde sa bude dať okúpať, zdatnejší návštevníci sa môžu organizovane vybrať na festival až z Bratislavy.

„Sami sme zvedaví, ako to vypáli. Do pelotónu sa chystajú aj muzikanti, batožinu povezie sprievodné vozidlo. Je to okolo sto kilometrov, takže je to len pre tých, ktorí nechcú žúrovať,“ tvrdia organizátori, ktorí chystajú aj streetballový turnaj.

Na heliporte v areáli bude stáť pravá palubovka (!), koše aj tribúny. Oživením tohto ročníka je aj dress kód – diváci sa môžu obliecť do kostýmov na rôzne témy, ktoré sú na webe festivalu.

Na facebooku má Grape už takmer 14-tisíc fanúšikov, ale organizátori sa rozhodli nastaviť kapacitu na 10 tisíc. Aktuálne predpovede hovoria o ideálnom počasí - teplota okolo 26 stupňov a jasno.