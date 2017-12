Michael Douglas a Matt Damon, to len bude filmový plagát

Steven Soderbergh nakrúca o extravagantnom klaviristovi, herci budú mať hrozné šaty.

3. aug 2012 o 16:50 Kristína Kúdelová

Už teraz si Steven Soderbergh predstavuje, ako budú o rok pred kinami visieť plagáty k jeho novému filmu, pretože si myslí, že to bude celkom štýlové. S Michaelom Douglasom a Mattom Damonom nakrúca Behind The Candelabra, životopis o extravagantnom klaviristovi Valentinovi Liberacem.

„On bol neuveriteľný. Dokázal ľudí zabaviť tak ako Elton John spolu s Madonnou, predtým, ako prišli Elton John s Madonnou,“ povedal Soderbergh v rozhovore pre Empire.

Liberace sám tvrdil, že nekoncertuje, ale že robí šou, hral klasické skladby, ale s popovými aranžmánmi. Bol pri tom oblečený ako kríženec Sgt. Peppera a Elvisa Presleyho. Jeho šou vyzerala dosť gýčovo a iritovala hudobných kritikov, ale roky bol najlepšie plateným performerom. Na negatívne recenzie vraj reagoval vetou: „Smial som sa pri čítaní celou cestou do banky.“ Prípadne „Plakal som pri čítaní celou cestou do banky.“

video //www.youtube.com/embed/q9nO9Ro_kd4

Soderbergh sa ho pokúsi zastať. „Mne ide o to ukázať, že bol výborným, ozaj talentovaným klaviristom.“ Rolu Liberaceho dostal Douglas, Damon hrá jeho výrazne mladšieho milenca. Liberace nikdy verejne nepriznal, že je homosexuál, a to aj spôsobilo ich rozchod, po ktorom sa, ako hovorí Soderbergh, ešte štyri roky „zvláštne k sebe približovali“.

Je možné, že toto nebude klasický životopis, tak ako nebol klasický životopis Soderberghov dvojdielny Che.

video //www.youtube.com/embed/nQes9Iz8jBU

Väčšina peňazí, ktoré naň americký oscarový režisér dostal, vraj pôjde na kulisy zo sedemdesiatych rokov a vtedajšie kostýmy. „Keď si predstavím Michalea Douglasa a Matta Damona odfotených v takých šatách – to bude filmový plagát!“ teší sa Soderbergh.

S oboma hercami už robil, Damon hral v trilógii Dannyho jedenástka – trinástka, v Nákaze a mal aj menšiu úlohu v Che Guevarovi, Douglas bol ako sudca v jeho výbornej oscarovej dráme Traffic – Nadvláda gangov.