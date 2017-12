Ťahala za sebou telefón s dlhou šnúrou a cestou do spálne zaželala svojej domácej dobrú noc. Rána sa už nedožila. Dňa 5. augusta 1962, presne pred 55 rokmi, sa svet dozvedel, že Marilyn Monroe, doposiaľ najväčší sexsymbol filmového plátna, je mŕtva. Našli ju ležať na posteli, tvárou dolu, so slúchadlom v ruke. Na nočnom stolíku sa povaľovali škatuľky od liekov a fľaša šampanského.

„Mŕtvola bola prikrytá bielou plachtou. Pomaly som ju odkryl a zastavil sa. Chvíľu mi trvalo popasovať sa s myšlienkou, že som zbadal tvár skutočnej Marilyn Monroe,“ spomína v knihe Exquisite Corpse (Jedinečná mŕtvola) súdny lekár Thomas T. Noguchi.

Oficiálna verzia vyšetrovania priniesla strohý, no nie celkom definitívny záver: pravdepodobne samovražda. To „pravdepodobne“ nebolo zďaleka jedinou zámienkou na celý rad teórií o tom, čo sa v skutočnosti stalo za dverami, z ktorých Marilyn už nikdy nevyšla.

Prvá verzia: samovražda

Prvýkrát sa chcela zabiť už ako 17-ročná. Obdobia euforického šťastia sa striedali s úzkosťou, ťažko znášala napätie a tlak zo strany filmových štúdií i médií, ktorým sa raz dokonca vyhrážala, že ak ju neprestanú sledovať a fotografovať len pre jej krásu, znetvorí si tvár kyselinou.

No nekŕmila sa len antidepresívami, jej božské telo dostalo zabrať aj pri zápale slepého čreva, endometrióze, viacerých potratoch, dvoch mimomaternicových tehotenstvách, zápale žlčníka, diagnostikovali jej vraj aj Merierovu chorobu, vďaka ktorej sa mnohokrát zdalo, že je úplne „mimo“.

Preto by nebolo prekvapivé, keby si jednoducho vzala večer priveľa tlmičov reality a zapila ich alkoholom. Smrť privolávala aj v niektorých svojich veršoch: „Pomoc, pomoc! Cítim, ako sa blíži život, a ešte viac, keď všetko, čo chcem, je zomrieť.“

Druhá verzia: nehoda

Malo to vyzerať ako samovražda. Práve preto mala na stolíku toľko barbiturátov. Zapila ich, no s vedomím, že ju lekári nájdu včas a vypumpujú jej žalúdok. Demonštratívny čin mal vzbudiť „sympatie“, píše sa v dokumente FBI s jednoduchým názvom Robert F. Kennedy, ktorý publikoval denník Sydney Morning Herald. Meno patrí herečkinmu milencovi, bratovi prezidenta USA Johna F. Kennedyho, s ktorým mala, ako inak, tiež románik.

Spis obsahuje údaje o „špeciálnej dohode“ medzi Peterom Lawfordom, manželom Kennedyho sestry, Marilyniným psychiatrom Ralphom Greesonom, jej domácou Eunice Murrayovou a sekretárkou a tlačovou agentkou Pat Newcombovou. Ten prvý bol údajne Kennedyho predĺženou rukou. Mal zabezpečiť, aby neboli prezradené tajomstvá, ktoré uvravený politik svojej milenke s radosťou dávkoval pri každom stretnutí v snahe zaimponovať jej.

Ten druhý poskytol „neobvyklé množstvo“ tabliet proti nespavosti a úzkosti. Tá tretia ich úmyselne podstrčila a štvrtá napokon potvrdila, že jej zverenkyňa je mŕtva. Tak ako to chceli oni. No Marilyn to plánovala inak.

Mala zmluvy na nové filmy i muzikál, kasína v Las Vegas jej ponúkali za jedno vystúpenie 100-tisíc dolárov, honorár, ktorý inak zarobila za celý film. Z listov Leemu Strasbergovii zo zimy 1961 vyplýva, že snívala o vlastnej produkčnej spoločnosti, kde by nadviazala na svoje štúdium herectva a divadelné skusy z New Yorku.

Tretia verzia: politická vražda

Bola zdrvená, pretože vedela, že Robert sa nerozvedie a nepožiada ju o ruku. Aby predĺžila ich pomer, uchýlila sa k vydieraniu Johna.